Luis Rubiales: "¿Que Maxim Huerta no tiene ni puta idea de fútbol? Le acabará gustando, que no quepa duda"

Luis Rubiales ha estado este miércoles en El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio. El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que lleva apenas tres semanas en el cargo tras ser elegido en la Asamblea General celebrada el pasado 17 de mayo, ha respondido a las preguntas de Juanma Rodríguez, así como del director de Deportes del Grupo Libertad Digital, Vicente Azpitarte; el subdirector del programa, Dani Blanco, y el contertulio Felipe del Campo.

No se ha dejado nada en el tintero Rubiales, que ya ha empezado a tomar bastantes medidas pese a los pocos días que lleva como presidente. "Hay que tomar decisiones sin precipitarse, pero tampoco hay que dormirse. He entrado con las ideas claras", dice un Rubiales que apuesta por modernizar la institución que dirige los destinos del fútbol español.

El formato de la Copa del Rey (partido único hasta cuartos de final a partir de la temporada 2019/20), las fechas de la próxima Supercopa de España y el calendario de la próxima campaña, los horarios y el retorno económico al fútbol modesto son algunos asuntos de los que ha hablado Rubiales en esRadio.

Respecto a los horarios, el presidente de la RFEF se muestra dispuesto al diálogo con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, aunque ya avanza que "no soy amigo jugar los lunes", aunque comprende que "si es muy bueno para la Liga, se haga". "Pero también hay que escuchar a los jugadores y al fútbol modesto", advierte un Rubiales que, en cualquier caso, dice que no tiene "ánimo de polemizar, sino al revés". "Él (Tebas) tiene un modus operandi de pedir más y no dar mucho. Ni yo voy a tener la razón siempre ni él la va a tener siempre, hay que buscar soluciones", afirma en El Primer Palo.

Además, muestra su disposición a jugar la Supercopa de España este año (entre Barcelona-Sevilla) a partido único pese a que sería tirar piedras contra su propio tejado. "Aquí la más perjudicada es la Federación. Perderíamos la tercera parte de los beneficios y hay una compensación económica que tendríamos que pactar", dice.

Rubiales ya ha comenzado a levantar alfombras nada más llegar a la Federación. En este sentido, el pasado domingo denunció un viaje al Mundial de Rusia de 2 millones de euros autorizado por su antecesor en el cargo, Juan Luis Larrea, algo que el nuevo presidente de la RFEF calificó de "tremendo despilfarro". "Podemos viajar. Por supuesto que se debe invitar a los familiares de los futbolistas, a los directivos y, cómo no, a los patrocinadores, pero no organizar unas macrovacaciones de siete u ocho días. Ahora podremos organizar viajes al primer partido (contra Portugal) y el segundo (ante Irán), pero no al tercero (Marruecos)", dice Rubiales.

Respecto al exgolegiado Carlos Velasco Carballo como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en sustitución de Victoriano Sánchez Arminio, Rubiales dice que "tiene una cabeza muy matemática y una alta dosis de humildad pese a su gran formación". "Estaba llamado a ocupar este año el más alto puesto en el estamento arbitral de FIFA, así queel que haya aceptado estar con nosotros es un alivio", apunta.

Rubiales ha comparado también el calendario del fútbol español con el de otros países como Inglaterra, donde el deporte rey no descansa por Navidad, y Alemania, con la Bundesliga haciendo un parón de un mes por las frías temperaturas en invierno en tierras germanas. "En Inglaterra hay fútbol en Navidad porque a los futbolistas se les dio mucho dinero, no lo hicieron de forma altruista. Yo estoy convencido que en once meses de competición debe de haber un parón intermedio. En Alemania se para porque hace un frío tremendo. Aquí, en España, hace mucho calor en agosto, sobre todo en el litoral mediterráneo y en el centro de la península, así que habría que ajustar los horarios", asegura.

El dirigente también se ha referido en su visita a esRadio a la conversación que mantuvo este martes con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al desplazarse a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para desearle suerte a la selección española antes de viajar este jueves a Rusia. "Fue una conversación agradable y deseamos que haya fluidez con el Gobierno", dice.

Luis Rubiales, durante la entrevista con Juanma Rodríguez en El Primer Palo. | Guillermo Domínguez

En esa visita a la sede de la RFEF se produjo una curiosa imagen: David de Gea fue el único futbolista que no aplaudió a Sánchezdespués de que el jefe del Ejecutivo, en junio de 2016, dijera que no le resultaba "cómodo" ver al meta madrileño jugando en la Selección por su presunta implicación en el caso Torbe. Al respecto, Rubiales dice que todo ha quedado en una anécdota después de que Pedro Sánchez y De Gea mantuvieran "una conversación que estuvo bien". "El presidente mostró su alegría tras manifestarse la inocencia de David", apuntaba.

Asimismo, Luis Rubiales se ha referido al nombramiento de Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, después de que el periodista dijera en el pasado que "no tengo ni puta idea de fútbol" y que "odio el deporte". "Al ministro lo vamos a recibir bien. Lo vamos a ayudar en todo lo posible. Él sabe que el deporte es maravilloso, pero tiene un toque de ironía. Le va a acabar gustando el fútbol, que no quepa duda. Me han dicho que es un gran tiupo y eso es lo importante, todo lo demás se puede corregir", dice.

Hace ya muchos años que la selección española no juega en el País Vasco y en Cataluña. Al respecto, Rubiales asegura: "España jugará dos partidos en Bilbao en la Eurocopa en 2020. ¿Cataluña? Hay que estar abierto a jugar en Cataluña. Cuando veamos que el momento adecuado lo haremos y estaremos encantado. A mí, desde luego, me encantaría".