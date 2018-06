El Atlético de Madrid lo tiene claro: Griezmann renovará

Al igual que pasó hace dos años cuando el futuro de Diego Pablo Simeone estaba en el aire tras la final de la Champions de Milán y ahora que Griezmann aún no ha desvelado su futuro, el Atlético de Madrid, concretamente la plantilla y la dirección deportiva del club, tienen una cosa totalmente clara: uno de sus máximos referentes, en el pasado el Cholo y ahora Griezmann, no se marchará del Wanda Metropolitano.

En el Atlético ya no dudan y, según ha podido saber Libertad Digital, el convencimiento de los pesos pesados de la plantilla y de los miembros de la dirección deportiva acerca de la permanencia de Griezmann en el Atlético es absoluto. Así lo han trasladado ellos mismos a su círculo más cercano y estamos hablando de pesos pesados del vestuario, o lo que es lo mismo, el séquito más cercano a la figura del delantero francés.

La seguridad es absoluta. La forma de pronunciarse sobre el tema, tajante. El Atlético de Madrid tiene claro que Griezmann aceptará el nuevo acuerdo de renovación cuya ficha percibida por el jugador alcanzaría una cifra cerca a los 23 millones de euros por temporada. Los compañeros lo tienen claro y la dirección deportiva, ídem.

Con este convencimiento como eje principal, los responsables del cuadro madrileño ya trabajan para rodear a Antoine Griezmann de un equipo que colme sus ambiciones deportivas. A día de hoy, la plantilla del Atlético de Madrid está siendo diseñada con el '7' como eje del equipo.

Viajes a Mónaco

Tanta seguridad hay en el Atlético de Madrid con Griezmann que los objetivos a seguir para rodear al delantero están siendo cercados desde la tranquilidad de saber que su estrella seguirá. El Principado de Mónaco ha recibido varias visitas de los responsables deportivos del club y de la cúpula rojiblanca que tienen en el punto de mira a Lemar. De hecho, no está tan claro que Vrsaljko salga del Atlético por lo que el interés rojiblanco está más centrado en Lemar que en Sidibé, lateral del cuadro monegasco.

Con el tema Sidibé parado, las reuniones se estarían centrando claramente en Lemar.

Los pitos a Griezmann, única preocupación

¿Por qué Griezmann no ha desvelado aún que sigue en el Atlético de Madrid? El motivo también es claro: los pitos en el último partido jugado en el Metropolitano. El enfado del '7' fue mayúsculo y por esa razón está esperando a comunicar su futuro porque no concibe que dándolo todo por el equipo haya sido tratado de malas maneras. Griezmann no se sintió valorado en ese momento y, por esa razón, entiende que ahora este compás de espera está generando que de verdad se valore su importancia dentro del equipo.

Desde el Atlético han sido y son conscientes de que el enfado de Griezmann es el único elemento de la ecuación que podría hacer saltar por los aires la negociación, pero la tranquilidad sigue siendo absoluta.