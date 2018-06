El gran engaño de Ronaldinho

Kleberson fichó por el Manchester United en 2003. El brasileño se convertía en el primer jugador brasileño en jugar para los 'diablos rojos'. Fue su salto a Europa, y no fue fácil, solo disputó 20 partidos en sus dos temporadas, y se fue traspasado al Besiktas. El brasileño ha hablado para ESPN y ha revelado quien le ayudó a dar ese paso definitivo.

"Ronaldinho me dijo que iría al Manchester. ¡Él siempre me decía ven a Manchester! Quería irme, pero era reacio porque no hablaba inglés y el United no tenía hablantes de portugués. Ronaldinho me convenció y fui a Manchester. Pero él no lo hizo", explica Kléberson.

Casualmente el jugador brasileño fue presentado en Old Trafford el mismo día que Cristiano Ronaldo. Ese mismo verano, Ronaldinho dejó el PSG, pero su destino no fue Inglaterra, y fichó por el Barcelona.