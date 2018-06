El Real Madrid no tiene ni espera que lleguen ofertas por Cristiano Ronaldo

LIbertad Digital y esRadio adelantaron la semana pasada las posturas antagónicas de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid y las decisiones, no irreversibles, de marcharse del conjunto blanco, en el caso del delantero, y de escuchar ofertas, en el caso del club. Novedades que se produjeron tras una reunión insatisfactoria con el agente, Jorge Mendes. La propuesta de renovación, ha sido interpretada por Cristiano como una invitación a irse del Madrid.

Pese a todo esto, ¿son posturas reales o un farol en una negociación más complicada y larga? El club quiere que siga Ronaldo y Ronaldo quiere seguir en el Real Madrid pero la cuestión, y esto lo tienen muy presente en el club, es que el único que está dispuesto a seguir con las actuales condiciones es el Real Madrid. "Tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros", recuerdan.

El Madrid cree tener la sartén por el mango. Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, el club no ha recibido ninguna oferta por Cristiano Ronaldo y, más importante aún, creen que no van a recibir ninguna en todo el mercado de fichajes de verano. En la citada reunión con Jorge Mendes o en los contactos por teléfono, el agente de Cristiano nunca ha deslizado una propuesta o interés de otro equipo para llevarse al pichichi de la Champions League. Si lo hay, Mendes no lo ha comentado aunque en el Madrid creen que no habrá un club que pague la cantidad en la que han tasado a Cristiano Ronaldo: 200 millones de euros. El precio de su posible venta estará siempre cerca a esa cantidad. En el Real Madrid tienen en cuenta la duración del contrato (hasta el año 2021), el rendimiento de Cristiano en el terreno de juego, la burbuja en el mercado de fichajes y la marca Cristiano Ronaldo como imán publicitario y marketing.

Cristiano Ronaldo y Neymar, situaciones enlazadas

Que el Real Madrid quiere a Neymar y este mismo verano si es posible, es un secreto a voces. Igual que si fuera por el delantero brasileño, mañana mismo estaba vestido ya de blanco en el Bernabéu. La cuestión es si el fichaje podrá realizarse.

Mientras se trabaja en esta posibilidad, si hay algo que tienen en mente en las oficinas del Real Madrid. ¿Qué pasaría con Cristiano Ronaldo si llega Neymar? No se refieren a aspectos futbolísticos sino a cuestiones económicas y de vestuario. Cristiano cobra casi 22 millones de euros fijos más variables en función de objetivos y Neymar gana 35 millones en el PSG. ¿Cristiano admitiría no ser el jugador mejor pagado de la plantilla del Real Madrid? ¿Neymar se bajaría el sueldo? Todos son conscientes de que ambas preguntas se responden con un "no".