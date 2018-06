Griezmann toma la palabra: ¿Anunciará su renovación con el Atlético?

Hoy puede ser el gran día para Antoine Griezmann que, de momento, pase lo que pase en la rueda de prensa que dará con Francia a partir de las 14:30, tiene todos los focos puestos sobre su cabeza. El delantero galo tiene una decisión que anunciar: quedarse en el Atlético o fichar por el Barcelona.

Como bien contó Libertad Digital hace menos de 24 horas, el Atlético de Madrid está convencido de la renovación de su estrella y la dan rotundamente por segura. No hay dudas en el vestuario, en la secretaría técnica ni en el cuerpo técnico. Desde Francia, concretamente en Canal Plus, la información es la misma y adelantan que Griezmann anunciará hoy que se queda en el Atlético además de un principio de acuerdo entre Lemar, atacante del Mónaco, y el club madrileño.

En Barcelona aún piensan que hay opciones de que Griezmann vista de azulgrana y el diario Sport habla hoy en su páginas de las cuatro variantes que el '7' tiene en la rueda de prensa que dará con Francia. Las dos opciones más conocidas ya por todos son simples: "Me quedo" o "me voy al Barcelona". Las otras dos posibilidades tampoco sorprenderían a nadie: "no voy a hablar de mi futuro hoy" o "me voy del Atlético", pero sin citar el club en el que recalará.

La tensión es máxima debido a que los proyectos de dos equipos que aspiran a todo la temporada que viene dependen de las palabras de un único jugador. Atlético y Barcelona moverán ficha dependiendo de lo que diga Griezmann, aunque en el conjunto rojiblanco llevan ya tiempo trabajando con el jugador francés como eje de su proyecto. Hoy puede saberse, por fin, qué opina el jugador de todo esto.