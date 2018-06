José María García, en estado puro. Espectacular rajada del veterano periodista para referirse al caso Lopetegui, después de que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, haya decidido destituir a Julen Lopetegui, menos de 24 horas después de que el Real Madrid anunciase su fichaje para las tres próximas temporadas.

Por los micrófonos de Radio Marca ha pasado este miércoles García, en medio de la tremenda marejada que se ha formado en el fútbol español en un abrir y cerrar de ojos, y el periodista no ha dejado títere con cabeza.

"Lo que ha pasado en la Selección ha sido una puñalada trapera, deslealtad y canibalismo. ¿Qué hay más grande que ser entrenador de la selección española?", dice Súper García, para cargar las tintas contra Lopetegui y contra Florentino Pérez.

"Julen me ha decepcionado hasta el punto que deja de ser mi amigo. No puede mirar a la cara a nadie. El Madrid es mucho Madrid, pero no a este precio (...) Rubiales ha hecho bien (destituyendo a Lopetegui), haciendo lo contrario no habría podido ni salir a la calle. No hay nada por encima de la dignidad y de la verdad. Ni los resultados. Ni un solo madridista bien nacido entiende lo que ha hecho el Real Madrid, que ha descojonado la Selección", afirma.

A partir de este punto, José María García pasa a arremeter duramente contra Florentino Pérez. "Florentino es el gran culpable de todo esto por su soberbia y poder. Él y su gente no pensaban que Rubiales tuviera el valor de cesar hoy a Lopetegui. Si Rubiales hubiera tragado y consentido sería otro mierda", afirma.

"Si en tu empresa un director te engaña, si te vistes por los pies, te dura un minuto. Yo no tengo a un indeseable conmigo, ni a un tío que me ha traicionado. Rubiales ha hecho lo que tenía que hacer", insiste, en este sentido, el conocido periodista en Radio Marca.