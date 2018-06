Julen Lopetegui ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador del Real Madrid para las tres próximas temporadas, sólo un día después de ser despedido por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, como seleccionador nacional.

Una circunstancia que ha aprovechado el presidente del club blanco, Florentino Pérez, para lanzar un dardo envenenado a Rubiales y criticar la gestión del dirigente federativo con Lopetegui. "Pensábamos hacer esto después del Mundial, pero una serie de circunstancias han provocado que sea hoy. Bienvenido, Julen. Siempre has demostrado ser un gran profesional", ha dicho el presidente madridista, que no ha tardado en lanzar un duro ataque al presidente de la Federación.

"Llegamos al acuerdo en ejercicio de la libertad de ambas artes. Un acuerdo para después del Mundial. Teníamos claro que había que hacerlo antes del Mundial para evitar filtraciones. No hay antecedentes en el mundo del fútbol por el que un entrenador llegue a un acuerdo con un club y se tome eso como un acto de deslealtad que interfiera con los objetivos que se persiguen. Quien tome esto como deslealtad, tiene un sentido patrimonial sobre las personas felizmente superado en la España moderna del siglo XXI".

"Yo comuniqué a la Federación", continuaba Florentino Pérez, "lo que estaba sucediendo". "La decisión de Rubiales es una absurda reacción de orgullo mal entendido. Unas horas después, dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes", añadía Pérez al referirse a la destitución de Lopetegui como seleccionador español.

El dirigente blanco continuaba su discurso: "Yo no practico el victimismo, pero hago un llamamiento a todo el madridismo para que defienda a nuestro club. Nos sorprende enormemente y nos sigue costando mucho comprender por qué este acuerdo iba a afectar a un vestuario comprometido que tiene ilusión de ser campeón del mundo. Son profesionales a los que una decisión de esta índole no les iba a afectar. No hay ni un argumento que justifique que Lopetegui no esté mañana sentado en el banquillo de España y se vean truncados dos años de trabajo", finalizaba Florentino Pérez antes de ceder el turno de palabra al nuevo entrenador del Real Madrid.