Cristiano Ronaldo acepta dos años de prisión y pagar 18,8 millones a Hacienda

Según desvela El Mundo, Cristiano Ronaldo ha llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado para poner fin al proceso judicial. El jugador ha reconocido cuatro delitos fiscales y ha aceptado una pena de dos años de prisión, que no implica cumplimiento, y el pago de un cantidad de 18,8 millones de euros.

El Fisco ha rebajado el fraude que se le atribuía. De 14,7 millones de euros a 5,7. El resto lo abonará en concepto de multas e intereses. Según esta información, sólo faltaría un punto por discutir. Cristiano Ronaldo exigiría que los dos años de presión sean sustituidos por una multa y que la pena no quede suspendida para que Cristiano no tiene problemas en el futuro en caso de tener otro conflicto con la justicia. La Fiscalía apoya esta petición de Ronaldo pero no así la Abogacía del Estado que se opone por completo.

Con este acuerdo, los asesores de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Luis Correa y Carlos Osorio, quedan exculpados. El Fisco sostuvo durante la instrucción que Ronaldo quiso evadir impuestos voluntariamente mediante sociedades pantalla en las Islas Vírgenes Británicas y que llegó a realizar una regularización voluntaria de su situación en 2014 para camuflar el fraude.

Según ha podido saber Libertad Digital, el Real Madrid respalda a Cristiano Ronaldo pero considera que son asuntos relativos a su vida personal.