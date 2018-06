España empata contra Cristiano y De Gea (3-3)

Cristiano es mucho Cristiano. El delantero del Real Madrid se ha encargado de amargar el debut de España en el Mundial de Rusia con un hat-trick, contando además para ello con la colaboración de David de Gea. El meta del Manchester United es un porterazo, sí, pero esta noche no estuvo nada fino: cantada en la acción del 2-1, dejando escapar la pelota de sus manos —en Portugal llamaron maos de manteiga a Iker Casillas, y el mismo calificativo se le puede aplicar al novio de Edurne—; terrible salida ante el propio Ronaldo, para que fuera Piqué quien se encargase de arreglar el desaguisado; y quedarse haciendo la estatua en el último gol de la noche en Sochi, la falta que Ronaldo clavó por toda la escuadra.

Al final, 3-3 en un partido que España parecía tener controlado después de firmar una gran segunda parte. Y es que el conjunto de Fernando Hierro había conseguido remontar la ventaja lusa: primero Diego Costa puso el empate —el delantero de Lagarto, sublime con su doblete, firmó su mejor partido con la selección española— y luego Nacho volteaba el marcador con un auténtico misil, redimiéndose tras el claro penalti que cometió sobre Cristiano en los albores del partido.

Portugal tiene varios jugadores de mucho nivel como Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Joao Moutinho y William Carvalho, pero el 80 por ciento —si no más— es Cristiano Ronaldo. El crack de Madeira es el líder de todos los equipos en los que juega. Es el alma de Portugal. El mejor sin discusión alguna.

Esta noche, en Sochi, salió como un tiro la selección portuguesa y especialmente su dupla atacante, la formada por Cristiano y Guedes. El madridista y el valencianista ponían en jaque a la defensa de España, donde Fernando Hierro, en su debut tras el terremoto Lopetegui, formó con las novedades de Koke y Nacho Fernández, éste en el lateral derecho ante las molestias que aún sufre Dani Carvajal. Fue precisamente Nacho quien cometió el penalti sobre Ronaldo cuando sólo se habían disputado cuatro minutos. Hubo que tirar del VAR, pero no había duda: la pena máxima fue muy clara. Y Cristiano, cómo no, asumió la responsabilidad desde los 11 metros, engañando a la perfección a De Gea.

España estaba tocada y le costó despertar ante una selección lusa que creaba mucho peligro a la contra, no así cuando atacaba en estático. Pero reaccionó el equipo de Hierro y, después de una buena jugada protagonizada por Iniesta y David Silva, llegaría el empate. Un gran gol de Diego Costa a lo Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como): el de Lagarto sorteó a cuantos le salieron a su paso y batió a Rui Patricio con un remate ajustado al palo.

Un gol providencial que confirmó la reacción española ante una Portugal que, a partir de entonces, se dedicaría a repartir estopa, como demostró Pepe con una entrada al tobillo de Diego Costa. Las sensaciones que generaba el partido eran que el 1-2 parecía más cercano que el 2-1. Sobre todo después de un remate de Isco al larguero: la pelota botó en la misma raya de gol, pero no la traspasó. Una jugada que recordó al gol fantasma de Míchel contra Brasil en el Mundial de México'86. Sin embargo, para desgracia española, fueron los lusos los que volverían a ponerse por delante en el marcador con un nuevo gol de Ronaldo y la inestimable colaboración de De Gea. El meta madrileño cantó de lo lindo, queriendo tal vez emular a su pareja, al dejar escapar la pelota de entre sus manos.

Tremendo jarro de agua fría para una selección española que salió tocada tras el paso por vestuarios. Pero reaccionaron los pupilos de Hierro y en apenas cuatro minutos consiguieron voltear el marcador: primero llegó el 2-2 con el gol de Diego Costa, que mandó a la red un balón peinado por Busquets en el segundo palo tras un saque de falta, mientras que Nacho desató el delirio en el equipo español con un tremendo misil, un balón que acabaría colándose en la portería de Rui Patricio tras golpear primero en el palo.

A partir de ahí, España tuvo el partido donde quería. Al menos hasta el minuto 87. Fernando Santos reaccionó dando entrada al campo a Ricardo Quaresma y André Silva, éste por un apagado Guedes, mientras que Hierro dio minutos a Thiago Alcántara, Iago Aspas y Lucas Vázquez. España, con un Isco imperial al mando, tocaba y tocaba, llevando el partido a su terreno y saliendo siempre muy bien de la presión de los portugueses.

Quiso dejar pasar la selección española los minutos, buscando esos tres primeros puntos en el torneo, pero a tres minutos del final del tiempo reglamentario llegó el mazazo con el golazo de falta de Cristiano, poniendo la pelota en toda la escuadra, con un lanzamiento fuerte y colocado, ante la inmovilidad de De Gea. Demasiado premio para una Portugal que volvió a encomendarse a su líder para sacar petróleo en Sochi. A él, y también a los regalos del guardameta español.

Al final, reparto de puntos. Un empate que le sabe a derrota al conjunto de Fernando Hierro. Es Irán, que horas antes había ganado a Marruecos (0-1) con un gol en propia meta en el 95', la sorprendente líder de este grupo B. Pero esto no ha hecho más que empezar. Queda todo un mundo y, salvo sorpresa, España y Portugal serán las que pasen a octavos de final. Falta por saber en qué posiciones.



Ficha técnica

Portugal, 3: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva (Quaresma, m.69), William Carvalho, Moutinho, Bruno Fernandes (Joao Mario, m.67); Gonçalo Guedes (Andre Silva, m.80) y Cristiano Ronaldo

España, 3: De Gea; Nacho, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets; Silva (Lucas Vázquez, m.86), Iniesta ((Thiago, m.69), Isco; y Diego Costa (Iago Aspas, m.77)

Goles: 1-0, m.4: Cristiano Ronaldo, de penalti. 1-1, m.24: Diego Costa; 2-1, m.44: Cristiano; 2-2, m.54: Diego Costa; 2-3, m.58: Nacho; 3-3, m.88: Cristiano Ronaldo, de falta

Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia). Mostró tarjeta amarilla al español Busquets (m.17) y al portugués Bruno Fernandes (m.28)

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo B del Mundial de Rusia 2018, disputado en el estadio Fisht de Sochi ante 43.866 espectadores