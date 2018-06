Gerard Piqué se ha defendido de las críticas por la producción de su empresa del documental La Decisión, en el que Antoine Griezmann anuncia que se queda en el Atlético de Madrid, y opinó que es "muy sorprendente" que se dude de su "compromiso" y su "amor" al Barcelona, su club y el que pretendía fichar al delantero francés.

"Es sorprendente la reacción por parte de toda la gente de Barcelona. Que duden de mi compromiso y el amor que tengo por este club es muy sorprendente. Es una de mis empresas, la idea surgió hace meses que hablé con Griezmann, me dijo que había la posibilidad de que fuese al Barcelona, lo grabamos y era un contenido muy bueno para que la gente viera como se toma una decisión tan importante como esta desde dentro", explicó tras el Portugal-España en Sochi.

"Desde ahí, me desconecto. Obviamente, no estoy cada día viendo lo que va decidiendo. La gente vio que hasta el último día estuvo indeciso. A mí ayer por la mañana me llaman y me dicen que se va a emitir y les pregunté qué hace al final. Me dijeron que se queda y así fue", continuó el defensa internacional español.

En ese sentido, Piqué repasó que él "no" es el "responsable que durante todos estos meses se esté hablando de un jugador en la prensa y al final no acabe viniendo". "El Barcelona es muchísimo más grande que un jugador, que si no viene, vendrán otros", añadió.

"Si él ha tomado la decisión, por el motivo que sea, económico o deportivo, el Barça es mucho más grande que un jugador. He hablado con el presidente (Josep María Bartomeu), me ha llamado y todo bien. Él estaba jodido porque pensaba que el jugador acabaría viniendo y sin más. Hay que quitarle hierro a todo esto. Los grandes jugadores siempre tienen las puertas abiertas del Barcelona, pero deben tener ganas de venir. Tenemos jugadores que son grandes e importantes y seguro que van a venir otros a la altura del club", concluyó.