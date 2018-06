Maradona carga duramente contra Jorge Sampaoli

El astro argentino no traga a Jorge Sampaoli. Maradona aprovechó el resbalón de Argentina en su estreno en el Mundial ante Islandia, para mandar un recado cargado de veneno al actual técnico de la Albiceleste:

"Jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90 tiramos todos los saques de esquina a cabecear. No hicimos una jugada corta".

Maradona protege a los jugadores y señala al que considera único culpable: "No les echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Puedes traer 25 entrenadores contigo, pero trabaja porque vimos que Islandia tenía más trabajo que Argentina y eso me da mucha pena".

Para Diego, el futuro de Argentina en el Mundial no es muy halagüeño: "Cuando se gana, se pierde o se empata, somos 11. Pero hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde. Nosotros estamos más cerca de perder los partidos que vienen. Estamos en graves problemas, pero seguimos creyendo en Dios y en que podemos mejorar".