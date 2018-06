Patrice Evra y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario durante cuatro temporadas en Manchester. Ahora, en las horas bajas del lateral, sin disputar a penas minutos en el West Ham y sin haber acudido a la cita con su selección en Rusia, en una entrevista a la cadena ITV Sport cuenta cómo es el luso en un ámbito mucho más familiar e íntimo.

Todo el mundo conoce lo estricto que es Cristiano en lo que a alimentación y bienestar se refiere, pues bien, Evra aconseja, si se da el caso, no acudir a comer en su mesa: "Mi consejo es que cuando Cristiano te invite a comer a su casa, di que no. Fui una vez después de un entrenamiento, estaba cansado y en la mesa sólo había ensalada, pollo y agua. Nada de refrescos. Pensé que después habría carne, pero no".

No contento con ello, el portugués no dejó terminar a gusto la comida al pobre Patrice: "Después de comer se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y le pedí si podía terminar de comer. Él quería dar los toques y lo hicimos. Después, me pidió ir a la piscina a nadar. Me preguntaba a mí mismo si habíamos quedado sólo para comer o porque teníamos un partido mañana. Recomendaría a cualquiera que no fuera a comer a casa de Cristiano, es una máquina y no quiere dejar de entrenar".

Y si es vox pópuli lo mucho que cuida su cuerpo, aún es más notorio lo competitivo que puede llegar a ser. "Cristiano jugó al ping pong contra Ferdinand y Río le ganó. Empezamos a gritar y se le notaba molesto. Mandó a su primo a comprar una mesa de ping pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y ganó a Ferdinand delante de todos. Así es Cristiano, no me sorprende que quiera ganar más balones de oro, quiera ganar el Mundial...", añadió Evra.