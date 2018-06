Primeras quejas sobre el VAR: Brasil reclama ante la FIFA el gol de Suiza

A falta de los dos partidos del Grupo H que tienen que disputarse este martes, la primera jornada en el Mundial ha terminado con más penaltis que nunca –ocho– y siendo el VAR uno de los protagonistas. El sistema, en líneas generales, ha mejorado. Sobre todo en rapidez. Sin embargo, no son todo flores hacia el sistema de vídeo arbitraje. La Confederación Brasileña de Fútbol ha emitido una queja a la UEFA. La primera en quejarse es, ni más ni menos, que la pentacampeona del mundo.

Queja de la CBF

La reclamación escrita de Brasil, firmada por Rogerio Caboclol, tiene como destinatario a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En la carta, la federación brasileña solicita las imágenes y el audio de lo que se habló en VAR durante el encuentro ante Suiza, partido que terminó con empate a uno.

Brasil no entiende lo que sucedió en el tanto del empate de Suiza. Zuber remata a cabeza después de empujar al defensa, Miranda. El colegiado no apreció dicha infracción o entendió que no era un empujón con la suficiente fuerza para pitar falta, pero el VAR no entró a valorar la jugada porque el colegiado no fue a revisar dicha jugada a la televisión. Brasil pide las imágenes y el audio de ese momento en el VAR.

¿El VAR pidió al arbitrio, el mexicano César Ramos, que revisará esa jugada? ¿Fue el árbitro quien declinó esta recomendación? Brasil podría obtener respuesta porque todo lo que sucede en el VAR se graba.