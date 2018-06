El documental de Griezmann generó altas expectativas entre los aficionados del Atlético y del Barcelona, aunque finalmente fueron los rojiblancos los que pudieron celebrar el desenlace. Poco después de la emisión del metraje se supo que la productora del mismo, Kosmos, era propiedad de Gerard Piqué.

Además, el futbolista utilizó Twitter para hacer promoción del documental y crear expectativas entre los aficionados del Barça sobre el futuro de Griezmann. No fue sólo él, también Umtiti se vio implicado al usar la red social para el mismo late motiv.

Hoy, en la presentación de Abidal como nuevo secretario técnico, Jordi Mestre, vicepresidente tercero del Barça, le ha dado un toque de atención en público al defensa azulgrana.

"Respetamos la decisión de Griezmann de renovar por el Atlético de Madrid, como respetamos la decisión de cualquier jugador sobre su futuro. Informamos al Atlético de nuestro interés de forma oficial. Queremos jugadores comprometidos y decididos a triunfar aquí".

🤣🤣🤣 me faltan las palomitas 🍿 https://t.co/5nLCaZjuJp — Samuel Umtiti (@samumtiti) June 14, 2018

Una llamada al orden que no pasará desapercibida y habrá que ver cuáles son las represalias para la pareja de centrales del Barça, ya que, de momento, se hablará en privado con ambos: "Me sabe mal y lamentamos que los socios se hayan desilusionado por las formas y por la escenificación de la resolución final. Le trasladamos a Piqué que su participación había generado sorpresa y malestar al club y entre los barcelonistas. Hablaremos internamente con Piqué y Umtiti y no haremos más valoraciones públicas".