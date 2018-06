El Real Madrid no ha hecho oficial el fichaje de Andriy Lunin. Todavía. Según el club blanco, es cuestión de poco tiempo, de los famosos flecos, que el portero de 19 años, y 1.91 de altura, se convierta en el nuevo portero del conjunto blanco. Lunin ha sido una sorpresa para los aficionados que esperaban otro nombre más conocido y con más experiencia. Llegará al Madrid como lo han hecho otros jóvenes y es que, con el mercado de fichajes tan inflado, el club trata de adelantarse, fichar más barato y no a un precio excesivamente elevado cuando ya están o no hechos para jugar en el Real Madrid.

Con casi total seguridad Andriy Lunin no tendrá ficha del primer equipo la próxima temporada. El Real Madrid todavía no ha decidido que papel tendrá el portero ucraniano pero sí tienen claro que sólo será bajo las ordenes de Lopetegui como tercer portero. Las dos opciones más probables para Lunin son: jugar en el Castilla, en segunda B, o marcharse cedido a otro club para que vaya adquiriendo más experiencia.

El Real Madrid busca competencia para Keylor Navas

El Real Madrid sigue buscando un portero y ahora hay dos nombres en la pole position: Alisson Becker, de la Roma, y Thibaut Courtois, del Chelsea. El campeón de Europa está moviendo ficha por los dos porteros. Primero fue por el internacional brasileño pero la Roma, según fuentes del Real Madrid, está pidiendo una cantidad que no están ni cerca de pagar. "A ese precio es imposible", afirman.

Ante lo complicado que se presenta el fichaje de Alisson, el Real Madrid piensa en Courtois, guardameta belga del Chelsea y ex del Atlético de Madrid. Según el conjunto blanco, sería una operación "más sencilla" y "barata" ya que a Courtois sólo le queda un año de contrato y el Chelsea se vería obligado a negociar si no quiere que se marche gratis. El portero belga, que ha rechazado varias propuestas de renovación, tiene el deseo de volver a Madrid donde, actualmente, viven sus hijos.

En todo caso, la llegada de este otro portero, además de Andriy Lunin, sería para competir con Keylor Navas. El guardameta costarricense no quiere marcharse del Real Madrid y quiere pelear por el puesto con quien sea.