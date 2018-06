El VAR (sistema de vídeoarbitraje) está siendo uno de los protagonistas del Mundial de Rusia 2018. Su novedad ha impactado, para bien o para mal, en todos y a buen seguro que lo hará igual en España cuando comience la próxima temporada. Es fundamental saber cómo y en qué momentos se utiliza el VAR y para ello, Vicente Azpiarte, jefe de deportes de Libertad Digital y Sergio Valentín, pudieron acceder a una de sus instalaciones y asistir a una clase teórica y práctica impartida por Carlos Clos Gómez, exarbitro con diez años de experiencia en primera división.

¿Quién controla el VAR?

La sede oficial del VAR está en Madrid, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, lugar donde trabaja la Real Federación Española de Fútbol. La sala donde se revisarán las jugadas dudosas es simple. Consta de varias pantallas de televisión (como si se tratase de una cabina de realización) y tres asientos. En el centro, un árbitro, denominado VAR. Será la persona responsable que tendrá que juzgar todas las jugadas que él considere que haya que revisar. Se tratará de un árbitro profesional en activo. Una semana arbitrará en un estadio de fútbol, y otra estará en Las Rozas ayudando desde el VAR.

A su derecha estará un operador de vídeo. Esta persona, que no es árbitro, será el encargado de facilitar las imágenes que el arbitro le solicite. Como pudimos comprobar, en España y en Primera División, hay bastantes tomas y ángulos de cada jugada polémica. Y a la izquierda del árbitro VAR, estará el AVAR, otro árbitro en activo cuya función será la de comunicarse con el árbitro que está en el terreno de juego. Le dirá que están revisando una jugada, que han detectado un posible fallo y que se acerque a revisarlo en su monitor en el terreno de juego... En total, habrá siete personas encargadas de que haya justicia. Los cuatro árbitros en el estadio y tres personas más en la sede del VAR en Las Rozas.

¿Cuándo se aplica el VAR?

Sólo se revisarán las jugadas en cuatro supuestos. En acciones que terminen en gol, penaltis, tarjetas rojas y confusión de identidad. A continuación, varios ejemplos:

El VAR aconsejará al árbitro la revisión de un incidente donde se ha cometido un error grave y manifiesto en relación con las tarjetas rojas directas. Todo lo que tienes que saber sobre el VAR: https://t.co/1ByRPWUlzl pic.twitter.com/tQeiYlaD9N — LaLiga (@LaLiga) June 20, 2018

Situaciones de gol : Una jugada termina en gol pero ha habido falta previa. Tras analizarse en el VAR, se anula el gol. Hay gol pero tras revisarse en el VAR, hay fuera de juego. Pues se anula el gol.

: Una jugada termina en gol pero ha habido falta previa. Tras analizarse en el VAR, se anula el gol. Hay gol pero tras revisarse en el VAR, hay fuera de juego. Pues se anula el gol. Tarjetas rojas : El árbitro señala falta con o sin cartulina amarilla. El VAR puede revisar, considerar que la infracción puede ser cartulina roja, pedirle al árbitro que revise la jugada. Agresiones que el árbitro no haya apreciado.

: El árbitro señala falta con o sin cartulina amarilla. El VAR puede revisar, considerar que la infracción puede ser cartulina roja, pedirle al árbitro que revise la jugada. Agresiones que el árbitro no haya apreciado. Penaltis : Penaltis que no haya visto el árbitro y sí lo sean, o penaltis que haya pitado y no lo sean porque no hubiera falta o porque la infracción sea fuera del terreno de juego.

: Penaltis que no haya visto el árbitro y sí lo sean, o penaltis que haya pitado y no lo sean porque no hubiera falta o porque la infracción sea fuera del terreno de juego. Confusión de identidad: Es decir, que el árbitro le haya asignado una tarjeta a un jugador, Ronaldo, por ejemplo, y en realidad el infractor fuese Sergio Ramos.

El VAR no rearbitra

Carlos Clos Gómez quiso dejar dos cosas muy claras por encima del resto. Uno, que el VAR no rearbitra. EL VAR no toma decisiones. Sólo ayuda al árbitro para que este tome la decisión final. Sólo en casos muy concretos, como un fuera de juego o que el balón ha salido del terreno de juego, el árbitro puede fiarse y pitar lo que le están comentando desde el VAR sin ver la repetición en su televisión. Y dos, el VAR revisará todas las jugadas polémicas pero sólo intervendrá, sólo le dirá al árbitro que revise, en jugadas evidentes. Si hay interpretación, por mínima que sea, el VAR siempre dará preferencia a la opinión del árbitro que está en el terreno de juego. Con este sistema, implantado en otras ligas ya, las simulaciones han descendido un 25%.

Intentarán ser transparentes

Las imágenes que el árbitro juzgue en el terreno de juego, se verán en el videomarcador para que los aficionados y jugadores sepan qué está pasando. También se verá por televisión donde se emitirá la imagen o las imágenes que han sido elegidas para tomar la decisión final. Como nos comentó Carlos Clos Gómez, se está trabajando mucho en este aspecto. Quieren ser totalmente transparentes.

Cada vez que el partido se detenga para utilizar el VAR, ese tiempo se cronometra y se añade al final de cada periodo reglamentario. Habrá un tiempo de descuento que haya calculado el árbitro y al que habrá que sumar el descuento por VAR. Ejemplo: el árbitro descuenta dos minutos y desde el VAR, le comunican que ellos han utilizado tres minutos. Pues se añadirán cinco minutos en total.

Sólo hay dos gestos del árbitro que tenga que ver con el VAR. Uno, al extender una mano y llevarse la otra mano a la oreja. Esto significa que el juego está parado y no se puede reanudar el juego. Y dos, hacer un cuadrado en el aire que significa que va a revisar una jugada.

Es importante saber que cuando se saca de centro, aunque haya habido un error, una injusticia previa, ya no se puede cambiar esta decisión y el juego debe cambiar. Carlos Clos Gómez nos traslado las dudas originales de los árbitros sobre el VAR. "Hace un año había unanimidad para que no entrara el VAR. Ahora es lo contrario. Tengo envidia por no haber recibido esta ayuda", dijo.