Rara vez Maradona no se ve envuelto en alguna polémica. Esta vez ha decidido disparar contra uno de los integrantes de la selección española: Sergio Ramos. En la cadena de televisión Telesur, se le cuestionó por el capitán de España, a lo que el argentino fue tajante y aseguró que no considera a Ramos un crack.

"Cuando se habla de cracks, a mí me decían el otro día que Sergio Ramos es crack. No quiero polemizar, pero lo tengo que decir. No, crack es Godín. Te defiende, te manda, te hace gol, que te hace campeón... No te falta un partido. Anticipando es tremendo. Godín es un crack", declaró Maradona.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el defensa español y por las que ha querido salir a hablar en público. Tras el partido ante Irán le preguntaron si había oído las palabras que le había dedicado la leyenda.

"Maradona era un crack, pero en Argentina saben que está a años luz del mejor jugador argentino de la historia, que para mí es Leo Messi", así de rotundo fue Ramos.

Un cruce de declaraciones que, seguro, no tiene su punto y final en estas últimas palabras de Sergio. Habrá que ver si Maradona decide responder o, directamente, pasa del tema.