Tragedia Mundial: Croacia aplasta a Argentina y la deja con pie y medio fuera (0-3)

Argentina está con la soga al cuello en el Mundial de Rusia. Después de su empate contra Islandia en el debut (1-1), la Albiceleste ha encajado una sonrojante derrota en Nizhny Novgorod ante Croacia (0-3) que la deja al borde de la eliminación. Increíble pero cierto: Messi y compañía están a punto de decir adiós al torneo después de haber llegado a la final hace cuatro años en Brasil 2014, cuando perdieron frente a Alemania en la prórroga (0-1). Un auténtico varapalo para una selección tradicionalmente tan competitiva como la argentina, campeona del mundo en 1978 y 1986.

Esta noche, ante los ajedrezados, Argentina se vio superada en la segunda parte por una Croacia que, con esta victoria, ya está matemáticamente en los octavos de final. Un partido marcado por el grosero error de Willy Caballero, que le regaló un balón a Ante Rebic que el delantero croata no desperdició. Imperdonable. Luka Modric e Ivan Rakitic se encargaron de dar la puntilla a una selección albiceleste que, pese a la entrada al campo del Pipita Higuaín y Paulo Dybala, nunca dio serias muestras de poder inquietar la portería defendida por Subasic.

El duelo en Nizhny Novgorod se presentaba dramático y, después del tropiezo ante los vikingos —con Messi marrando un penalti—, Argentina no podía fallar. Croacia, en cambio, llegaba crecida tras superar por 2-0 a Nigeria. Para tratar de dar un giro a la situación y apagar todas las críticas, Sampaoli tocó su once y también el esquema. Cambió del 4-2-3-1 al 3-4-3 con Mercado, Enzo Pérez y Acuña como novedades. Funcionó. Al menos en la primera parte porque, a su vez, Zlatko Dalic había sacado a Luka Modric de la zona de creación y Croacia lo acusó notablemente.

El centrocampista del Real Madrid se adelantó en el campo, dejó su hueco a Brozovic y apenas tocó la pelota asfixiado por la presión argentina. Eso sí: Dalic rectificó en la segunda parte y, con Modric esta vez sí como director de orquesta, su equipo lo agradeció para acabar pasando por encima de Argentina. Ivan Perisic dio el primer aviso, aunque estuvo atento Willy Caballero para meter una mano milagrosa. Argentina, poco a poco, fue amasando ocasiones. Messi, extramotivado, peleó cada pelota y estuvo a punto estuvo de pinchar una caída del cielo con la que podría haber encarado a Subasic.

Después, Meza se encontró con el cuerpo de Lovren en un remate clarísimo; continuó Marcos Acuña con un centro envenenado que golpeó en el larguero de Subasic; y Enzo Pérez falló una clamorosa: solo, sin Subasic delante y con la portería entera para él, mandó la pelota al lateral de la red. Ese fallo después sería recordado.

Para más grosero aún fue el fallo de Willy Caballero. El portero del Chelsea decidió dar un pase picado a Mercado y lo que hizo fue darle un regalo a Ante Rebic que el 18 de Croacia no desperdició para inaugurar el marcador con una volea que no era fácil. Entoces, La Bombonera de Nizhny Novgorod encontró su víctima y no dejó de silbar a su portero cada vez que tocaba la pelota.

El daño estaba hecho, pero aún quedaban 27 minutos en los que Argentina aún podía soñar con despertar de la pesadilla. Sampaoli metió en el campo a Higuaín, a Pavón y a Dybala y se lanzó a por Croacia con desesperación. Croacia se ordenó atrás para buscar la puntilla al contragolpe. Meza se acercó al gol con un remate blandito que repelió Subasic y que cayó en los pies de Messi. Rakitic, en el último momento, se encargó de desesperar a su compañero del Barcelona, que olía la derrota y unos cuantos días más de críticas porque tampoco brilló. Al final no hubo milagro y, para más inri, Modric dejó un golazo que ahogó del todo a Argentina, mientras que Rakitic se apuntó a la fiesta final con el definitivo 0-3.

Argentina tiene muchas papeletas para caer en la primera fase, como en Corea y Japón 2002. Si a Islandia se le ocurre ganar a Nigeria, un empate en la última jornada contra Croacia clasificaría a los dos. Y Messi se quedaría sin Mundial. Una vez más.



Ficha técnica

Argentina, 0: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio (Pavón, m.56) , Mascherano, Enzo Pérez (Dybala, m.68), Acuña; Messi, Maxi Meza y Agüero (Higuaín, m.54)

Croacia, 3: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic (Kramaric, m.57), Modric, Perisic (Kovasic, m.82); y Mandzukic

Goles: 0-1, m.53: Rebic; 0-2, m.81: Modric; 0-3, m.92+: Rakitic

Árbitro: Ravshan Irmatov (Uzbekistán). Mostró cartulina amarilla a Rebic (m.39), Mandzukic (m.59), Vrasljko (m.67) y Brozovic (m.95), de Croacia; y a Mercado (m.51), Acuña (m.85) y Otamendi (m.87), de Argentina

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo D disputado en el Nizhny Nóvgorod Stadium ante cerca de 55.000 espectadores