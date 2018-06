Motín de los jugadores para que Sampaoli sea fulminado de la Albiceleste

🗣Sampaoli: "los jugadores no se adaptaron. El proyecto fracaso".

🗣Aguero: "Que Sampaoli diga lo que quiera".

🗣Sampaoli: "the players did not adapt. The project failed. "

🗣Aguero: "Let Sampaoli say what he wants."

