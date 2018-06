Carles Puyol, vetado en la televisión iraní por su melena

Carles Puyol ha protagonizado, sin quererlo, una fuerte polémica en Irán después de que le negaran la entrada a un estudio de la televisión de ese país al que le habían invitado, al parecer por la larga melena que habitualmente luce.

Puyol era el invitado estrella del Canal 3 iraní para comentar el Irán-España, correspondiente a la segunda jornada del grupo B del Mundial de Rusia. Allí iba a debatir con el periodista iraní Adel Ferdosipour, pero cuando el exjugador internacional se disponía a entrar en el estudio autoridades de aquel país le negaron la entrada.

"Debo advertir que Carles Puyol tenía programado estar en el programa. Sin embargo él está ahora en su hotel. Hizo todo lo que pude, pero no ha sido posible. Lo siento", relató Ferdosipour.

Los primeros rumores hablaban de un problema con el caché del exjugador del Barça, pero el jueves comenzó a especularse con la posibilidad de que se le hubiese negado la entrada por su aspecto.

De acuerdo con la BBC, no hay una política específica en Irán sobre la forma de peinarse, aunque en la televisión estatal se está en contra de transmitir formas no convencionales o "no islámicas" según la consideración del clero y de las autoridades más conservadoras.