Mapi León, estrella de la selección femenina de fútbol, sale del armario

María Pilar León, conocida futbolísticamente como Mapi León, es una defensa internacional española que acaba de conquistar la Copa de la Reina con el FC Barcelona. En agosto pasado saltó a la palestra por protagonizar el primer traspaso femenino de la historia entre clubes españoles —dejó el Atlético Féminas para recalar en la entidad azulgrana— y ahora, diez meses después, vuelve a ser noticia por salir del armario.

Y es que esta jugadora zaragozana, de 23 años, confiesa abiertamente su homosexualidad en una entrevista que La Otra Crónica, el suplemento de fin de semana de El Mundo, publica este sábado.

Lo hace con motivo del listado anual de ‘Los 50 gays más influyentes de España’ que publica el diario de Unidad Editorial (Mapi León aparece en el puesto 19).

"Si ahora hay homosexuales visibles incluso en el Gobierno, ¿cómo no los va a haber también en los campos de fútbol?", se pregunta Mapi en la entrevista a La Otra Crónica, donde insiste en la importancia de "dar la cara por los derechos de todos".

Así, Mapi León se rebela contra el machismo existente en la Liga de fútbol y se muestra contraria a que Rusia haya acogido el Mundial este año, teniendo en cuenta la homofobia latente que hay en ese país.

"No pasa nada", dice la jugadora —a la que comparan con Gerard Piqué por su facilidad a la hora de sacar el balón jugado del área— al referirse a su homosexualidad. "Yo soy así y no hay nada malo en ello", apunta una Mapi León que dice que "en un vestuario no te fijas en tus compañeras" porque "son tu familia, como hemanas".

Lo cierto es que Mapi es una estrella no sólo en los terrenos de juego, sino también en las redes sociales. Así, en Instagram, acumula casi 45.000 seguidores. "Sí, se puede decir que tengo fans. Hay tres chicas que siempre vienen al campo. Te hace mucha ilusión cuando las veces con tu camiseta puesta", afirma esta defensa aragonesa, que es zurda y cuyo próximo gran reto con la selección española es el Mundial de Francia 2019.