Neymar insultó a Thiago Silva en pleno partido ante Costa Rica

Neymar está siendo uno de los grandes focos mediáticos del Mundial de Brasil y no es para menos. Su calidad y las esperanzas del combinado carioca le colocan como una de las estrellas de Rusia 2019, pero su actitud dentro del campo, sobre todo en algunas ocasiones, poco tiene que ver con su capacidad para regatear o marcar. Su última polémica la ha revelado un compañero, Thiago Silva.

"Le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo. Hoy me sentí triste ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó. Tenía razón porque le habían dado mucha cera, pero aquel balón no nos iba a dar el triunfo. Me quedé muy triste con su actitud y así se lo recordé luego", comentó el que es uno de los capitanes de Brasil.

El central del PSG también habló del llanto de Neymar una vez finalizado el partido: "Es normal que Neymar tenga que desahogarse, se sacó un gran peso de encima. Para el tercer partido ya estará mucho más tranquilo".

Neymar está viviendo un Mundial muy complicado y lleno de altibajos emocionales. Ante Costa Rica, su insulto a Thiago Silva no fue el único momento de tensión que vivió ya que llegó a decirle al colegiado de malas maneras que no le tocara cuando el árbitro le estaba explicando qué había pasado en una falta.