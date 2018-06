El escalofriante suceso paranormal de un futbolista internacional español que reveló Iker Jiménez

El Mundial consigue paralizar gran parte del mundo. Es tal su repercusión que incluso programas que nada tienen que ver con el deporte, como Cuarto Milenio, se hacen eco de sucesos en los que están implicados futbolistas que participan en Rusia.

Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, contó en el programa de esta semana un suceso paranormal vivido por un futbolista español internacional. Un jugador del que no quiso revelar su identidad, pero del que sí dijo que jugó en Inglaterra.

"Cuando me contó lo que me contó me quedé pálido", comenzó. Los sucesos tuvieron lugar en el chalet donde el futbolista vivía junto a su esposa. "Guardaba algunos secretos a modo de anécdotas difíciles de explicar. A veces la ducha se ponía sola".

La mujer del internacional español aún recuerda lo que vivió una mañana cuando, recién levantada, se dirigió al baño y se miró al espejo. "Había una especie de esfera, bola, masa... Era algo con arrugas, una anciana con una especie de capirote, de perfil y sentada en la cama, mirando directamente a la pared, al lado de su marido que seguía durmiendo. Tenía en sus manos una especie de candil".

Los gritos de la mujer del futbolista retumbaron por toda la casa antes de que la imagen de la anciana terminara por desvanecerse.

Este no fue el único suceso paranormal que ocurrió en la zona donde vivía el jugador. Otros compañeros de equipo, vecinos del español, habían tenido experiencias similares. El terreno en el que se levantaron aquellos chalés había sido anteriormente un sanatorio.

Como dijo al inicio de su intervención, el internacional español y su mujer hicieron temblar al periodista con su relato: "Venían impresionadísimos".

¿Qué internacionales españoles han jugado en Inglaterra?

Ahora mismo, de los 23 futbolistas que España ha convocado para el Mundial, cuatro juegan en Inglaterra: De Gea (Manchester United), Monreal (Arsenal), Azpilicueta (Chelsea) y David Silva (Manchester City).

Del resto de la lista, otros cuatro han jugado en algún momento de su carrera en la Premier. Piqué (Manchester United), Reina (Liverpool), Iago Aspas (Liverpool) y Diego Costa (Chelsea).