Maradona vuelve a atizar a Ramos

Hace varios días que Diego Armando Maradona quiso elogiar a Godín, pero no pasó por alto la oportunidad de atacar al capitán de la selección española. "A mí me decían el otro día que Ramos era un crack, y yo les dije que no, que Godín era un crack, que te manda, que te defiende, te hace goles, que sale campeón, no te falta a un partido, Godín sí que es un crack", fueron las palabras del Pelusa.

Sergio Ramos no quiso quedarse al margen, y sin entrar en polémicas decidió darle un palo al argentino. "Para mí Maradona es un grande, un crack, y lo respeto mucho. Sin embargo, en Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que para mí es Leo Messi", declaró el capitán tras el triunfo 1-0 de España sobre Irán.

Ahora Maradona vuelve a la carga, y quiere tener la última palabra. Y lo ha hecho para volver a elogiar a Godín y a Uruguay: "Uruguay es diferente en la forma de encarar los partidos, se ve que los jugadores están bien físicamente. Que no se enoje más Ramos, el crack es Godín y nada más. Y bueno, me parece que Uruguay... me parece que ya tenemos uno que ya piensa más alto que los demás", volvió a repetir el argentino.

Veremos si está vez Sergio Ramos vuelve a entrar en polémicas o decide dejar cerrado ya el cruce de declaraciones.