El Liverpool va en serio a por Marco Asensio. Klopp quiere que sea su buque insignia. El Real Madrid, muy tranquilo al ser preguntado por este asunto, se lo toma más a broma. "No es el momento de hablar de eso. Tras el Mundial ya veremos todo esto", contestó el jugador este martes en la concentración de la selección española. Una respuesta que dejaba la puerta abierta a una salida del Real Madrid que, por otro lado y a día de hoy, se antoja casi imposible.

Asensio, en su renovación

El finalista de la ultima Champions League quiere dar un golpe de efecto y fichar al diamante en bruto de su verdugo en esa final en Kiev. Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, la oferta del Liverpool por Asensio es real. 180 millones de euros. El entorno de Asensio y el propio jugador son conscientes del interés del equipo inglés que pretende convencer al jugador dándole todo lo que no tiene en el Real Madrid. Es decir, darle más dinero y más minutos. El Real Madrid tiene una escala salarial muy regulada y Asensio no es de los jugadores mejor pagados de la plantilla. El Liverpool pretende que sí lo sea. En el Madrid, pese a que ya ha tenido un peso importante en sus dos temporadas, no ha sido titular indiscutible y no ha mantenido una regularidad en sus participaciones. Sin ir más lejos, Asensio no jugó ni un minuto en la última final de la Champions League en Kiev.

El jugador, de 22 años, ha crecido tanto y en tan poco tiempo que el verano pasado ya firmó su primera renovación. Amplió su contrato hasta el 2023 y Florentino Pérez lo blindó con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. El Real Madrid, preguntado por Libertad Digital y esRadio, afirma no haber recibido todavía ninguna oferta y no descarta la posibilidad de tener que sentarse con el jugador y su agente tras el Mundial.

Tal y como reconoció en una entrevista en El Primer Palo, Asensio intenta siempre mantener los pies en el suelo pero mejorar cada temporada. En agosto iniciará su tercer curso en el Real Madrid y su objetivo es crecer como futbolista y tener un papel más importante. De todas formas, y esto es lo más importante, Asensio no tiene ninguna intención de abandonar el Real Madrid pese a su inquietante respuesta sobre la oferta del Liverpool.