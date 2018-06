Lopetegui ya ha decidido el futuro de Jesús Vallejo

Jesús Vallejo se quedará en el Real Madrid. Julen Lopetegui lo quiere así. En las oficinas del Real Madrid, durante toda la temporada, siempre ha volado la idea de que el equipo necesitaba un cuarto central con más experiencia y ceder a Vallejo para que este cogiera aun más experiencia. Esta era la idea que tenía el Real Madrid y consensuada con Zidane.

Sin embargo, la llegada de Julen Lopetegui ha cambiado la situación del defensa de 21 años. El ex seleccionador considera que no necesitan ningún central más. Con Sergio Ramos, Varane, Nacho y Vallejo, tienen cubierta esa posición. Así lo saben ya en las oficinas del Santiago Bernabéu y por eso, es probable que se frene la idea inicial del club, se respete la opinión del nuevo entrenador y no se fiche a ningún central para esta próxima temporada. Vallejo, que está de vacaciones, está al tanto de todo. Él ya sabe que tiene que incorporarse el primer día de la pretemporada (16 de julio) y que, para nada, va a tener un examen para ver si convence a Lopetegui.

El entrenador del Real Madrid conoce, de sobra, a Jesús Vallejo. Ambos han coincidido en categorías inferiores de la selección española. Tanto confía Lopetegui en el central que fue incluido en la lista de jugadores suplentes que estarían con la selección absoluta. Vallejo estuvo hasta el último día posible en Rusia.