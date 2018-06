Un exmadridista considera que Vinicius y Rodrygo "no van a jugar seguro en el Real Madrid"

Clarence Seedorf, que descendió como técnico la temporada pasada a Segunda División con el Deportivo de la Coruña, ha lanzado un inesperado, pero sincero, dardo al Real Madrid acerca del futuro de los dos fichajes brasileños que el conjunto blanco ha confirmado ya de cara a su presente y futuro más próximo: Vinicius y Rodrygo.

Ambos futbolistas han costado 45 millones de euros cada uno pero, según Seedorf, ninguno va a tener minutos. "El Real Madrid es un club con una exigencia muy alta. Estos dos futbolistas no van a jugar", comentó el técnico holandés en SporTV.

Además de dar su opinión sobre el futuro de Rodrygo y Vinicius, Seedorf puso tres ejemplos que, según él, respaldan su posición: "Este año tuve a un uruguayo a mis órdenes en el Deportivo. Él no va a jugar en el Madrid. No va a jugar. Si tienes suerte, irás para un equipo como el Oporto para madurar. Y si no te va bien, otros cogerán tu puesto. Todos sueñan con jugar en el Madrid y todos sabemos que el que llega vive o muere. Ze Roberto fue uno de los mejores jugadores que yo vi y salió. Eto’o se quedó fuera con 18 años. Hizo un año maravilloso en el Mallorca y se fue al Barcelona".

Con 18 años, tanto Rodrygo como Vinicius parecen destinados a ser el futuro del Real Madrid. El primero llegará en 2019 y el segundo ya estará a las órdenes de Julen Lopetegui en la pretemporada de este año.