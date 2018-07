En el Real Madrid no descartan ninguna posibilidad respecto a Cristiano Ronaldo y su futuro. En el club son conscientes de que el enfado del delantero no es un calentón y que es muy real su intención de abandonar la disciplina blanca tras nueve temporadas. Sin embargo, y a día de hoy, no han recibido ninguna oferta por Cristiano. Por lo tanto, ni han aceptado o rechazado 100 o 120 millones de euros. Eso es lo que aseguran a Libertad Digital y esRadio.

Al Real Madrid no le sobra Cristiano Ronaldo. Cuentan con él pero, como adelantamos hace casi un mes, si llega una oferta interesante, facilitarán su salida. En otras palabras, le abrirán las puertas. Esto pasará si Cristiano quiere irse como es su deseo a día de hoy. Si mañana Cristiano se arrepiente, da un paso atrás y expresa a los dirigentes del Madrid su deseo de continuar, el Real Madrid asegura que le ofrecerían un nuevo contrato con una nueva subida salarial. Sin embargo, como desliza el entorno de Cristiano Ronaldo, este caso ya no es cuestión de dinero.

El delantero, de 33 años, está muy dolido con Florentino Pérez. Y este sentimiento, que viene de largo, ha ido creciendo con el paso del tiempo. Cristiano, según su entorno, cree que no le han valorado en su justa medida con todo lo que ha dado y sigue dando al Real Madrid y que le están empujando a que se vaya para buscar así a un sucesor más joven. Por eso su agente, Jorge Mendes, está moviendo la maquinaria para encontrar una salida.

Libertad Digital y esRadio han podido confirmar de fuentes de la Juventus de Turín que el equipo italiano está en conversaciones con Jorge Mendes. "No hay acuerdo pero sí negociaciones avanzadas", cuentan. No son rumores. Van a intentar su fichaje. Fue el agente portugués quien les ha trasladado que era posible el traspaso de Cristiano. Fue quien se ofreció, quien llamó a la puerta. Conoce la postura del Real Madrid y, por supuesto, la del delantero. La cuestión es que la operación no es sencilla. El equipo italiano está haciendo números para ver si puede abordar este gasto que podría ser inviable si no consiguen la financiación necesaria.

En este punto hay que recordar las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras el partido de Champions League que disputaron Real Madrid y Juventus en Turín. Cristiano fue aplaudido por todo el estadio tras su gol de chilena. "Es un club que me gustaba desde pequeño. Que te hayan aplaudido, es algo que se te queda en la memoria. Grazie", dijo.

¿Cual sería el precio de venta de Cristiano Ronaldo? Látigo Serrano, colaborador de El Primer Palo, informó que Madrid y Ronaldo habían llegado a un pacto para reducir su cláusula a los 120 millones de euros. La Juventus, antes de que se iniciara la burbuja de fichajes con el traspaso de Neymar, pagó 96 millones de euros al Nápoles por Higuain. El problema no serían los 120 millones sino los 30 millones que pide Cristiano. Higuain, con 7,5 millones por temporada, es el jugador que más cobra en la Juventus. El campeón de la liga italiana está sopesando la posibilidad de que un fondo de inversión pague un porcentaje del sueldo de Cristiano.