Atlético de Madrid, el 'halcón' de las gangas del mercado de fichajes

El Atlético de Madrid, como bien adelantó en su día Libertad Digital, tiene muy encaminada la estructura de la que será su plantilla para la próxima temporada. El plan, de momento, está trazado con 19 jugadores a disposición de Simeone incluyendo un fichaje más de los ya realizados con Rodri, Lemar y Nehuén Pérez, éste último seguirá cedido en Argentino Juniors salvo salida insesperada de un central. Aún falta por confirmarse la posible llegada de Adán a la portería, que provocaría la cesión de Werner, pero la contratación prioritaria estará encaminada a ocupar la banda derecha.

Más allá de este fichaje en el flanco diestro, el Atlético no tiene urgencia por fichar recambios para Kevin Gameiro y Gabi porque entiende que puede cubrir sus respectivos puestos con la polivalencia de la plantilla en la faceta ofensiva. Aún así, como bien ha reiterado Libertad Digital en todos los artículos realizados sobre este tema, la dirección deportiva peina continuamente el mercado para encontrar gangas.

El objetivo de Andrea Berta es encontrar el hombre de banda diestra que se la ha demandado desde el cuerpo técnico y siempre y cuando no se provoque un desbarajuste en las cuentas y en el Fair Play financiero firmar algún jugador que pueda dar más profundidad de plantilla en los puestos que han dejado Gabi y presumiblemente Gameiro. Si sale Vrsaljko, sí habrá cambio de cromos con otro lateral diestro. Se ha negociado por Sidibé (Mónaco).

Tema Adán

A falta de que se haga oficial, el suplente de Oblak para la próxima temporada sería Antonio Adán, según informan varios medios de comunicación de Sevilla y de la capital de España. Hace menos de una semana, Libertad Digital publicó una información que descartaba el interés del Atlético de Madrid en el portero del Betis. Dicha negativa contundente y tajante llegó desde el propio agente del futbolista, Iñaki Espizua, que negó cualquier interés rojiblanco en su representado. La información fue contrastada por LD y publicada por tal motivo.

Varios días después, esta casa volvió a ponerse en contacto con el agente de Adán que reconoció que el Atlético de Madrid había pedido, posteriormente a la conversación mantenida con LD, información sobre las condiciones de salida del jugador. De momento, como reconoce el propio agente, no hay todavía nada firmado entre las partes inmersas en el asunto.

Adán sería el claro ejemplo de lo que es una "ganga" para el Atlético de Madrid ya que llegaría al Wanda Metropolitano por un millón de euros.

¿Llegarán más refuerzos?

Como viene siendo habitual en las informaciones que Libertad Digital está trasladando sobre el Atlético de Madrid, el plan trazado por el club, explicado y matizado hace unos días, está siempre condicionado por los cambios que se producen en un mercado de fichajes que aún se encuentra en el mes de julio y que varía el rumbo de los equipos continuamente.

¿Busca el Atlético de Madrid recambios para Gabi y Gameiro? No es una cuestión prioritaria porque se está conforme con la polivalencia de la plantilla y el dinero gastado en renovaciones y fichajes condiciona el presupuesto para el mercado de fichajes, pero el hecho de no dar prioridad a un recambio no implica que el Atlético no busque y negocie por gangas de mercado. Lógicamente si surge la opción de mejorar la plantilla, la dirección deportiva llevará a cabo dichas contrataciones.

¿No habrá más fichajes? El Atlético, como mínimo, busca un volante diestro y Andrea Berta está destinando su principales esfuerzos a lograr una contratación de ese perfil. Suenan varios nombres como Suso (Milan) o Gelson Martins (Sporting de Lisboa). En cuanto al futuro recambio de Gameiro, se repite la misma condición que en el caso de Gabi. No es prioridad, pero si el mercado ofrece algún 'caramelo', el Atlético lo tendrá muy en cuenta. Kalinic (Milan) o Stuani (Girona) siguen sonando como posibles fichajes.