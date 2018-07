Todo parece seguir su curso para que este verano Cristiano Ronaldo abandone el Real Madrid con destino Turín. El último paso lo ha dado el agente del crack portugués.

En una conversación con el diario Record, Jorge Mendes no ha cerrado la puerta a la posible salida; eso sí, en el caso de marcharse estará "eternamente agradecido al club".

No cierra la puerta a la posible marcha porque es una opción que no ve con malos ojos. "Si llega a suceder será una nueva etapa, un nuevo reto en su brillante carrera". Sin embargo Cristiano no quiere marcharse del Real Madrid por la puerta de atrás, ·Si Cristiano Ronaldo sale del Real Madrid quedará eternamente agradecido al club, al presidente, a todo el personal sin excepción, así como a los aficionados madridistas repartidos por el mundo. Si ocurre será una nueva etapa y un nuevo reto en su brillante carrera".