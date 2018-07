Dani Ceballos y Achraf ya saben cuál es su futuro

Dani Ceballos continuará en el Real Madrid. Achraf se marchará cedido. Poco a poco, Julen Lopetegui y la dirección deportiva van tomando decisiones en la construcción del nuevo proyecto del que, evidentemente, hay dudas importantes porque la presencia de Cristiano Ronaldo está totalmente en el aire.

Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, Ceballos, continuará en el Real Madrid. Esa es la decisión de Julen Lopetegui, que conoce al futbolista de su etapa con la selección española sub 21 donde el andaluz fue uno de los jugadores más importantes. El entorno del futbolista nos confirma la noticia. "No tenemos constancia de lo contrario. El Madrid cuenta con él y Ceballos está muy ilusionado. No quiere irse cedido", afirman.

Ceballos espera que su situación cambie respecto a la pasada temporada donde apenas tuvo minutos con Zidane. La llegada de Lopetegui, que cuenta con él, podría suponer un salto para el centrocampista. Quien tendrá que hacer las maletas es Achraf. El lateral derecho, con la llegada de Odriozola, no tiene hueco en la primera plantilla. La decisión del Real Madrid es la de que se marche cedido. En Alemania, el diario Bild, informa sobre su destino. Se iría al Borussia de Dortmund durante las dos próximas temporadas. Libertad Digital ha podido confirmar esta información.