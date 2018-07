Ayer fue un día de euforia y celebración para el capitán de Croacia. Tras un interminable encuentro que acabó por decidir al vencedor en la tanda de penaltis, al mediocentro del Real Madrid aún le quedaban algunas fuerzas para repasar la actualidad de su club y, más concretamente, la posible salida de Cristiano para poner rumbo a la Juventus.

"Vamos a ver qué pasa. No creo que se vaya a ir y me gustaría que se quede porque es el mejor jugador del mundo. Significa mucho y ojalá se quede", aseveró Modric. Unas palabras que suenan más a deseo que a una opción real.

"Creo que se va a quedar, esa es mi opinión. Sería muy bueno que se quede porque no le imagino en ningún otro equipo europeo", añadió.

El sobresaliente partido de Modric

Fue elegido como el mejor jugador del encuentro ante Rusia. Tuvo algo de fortuna en la pena máxima que lanzó en el momento decisivo, pero su rendimiento en el encuentro le sirvió para llevarse el galardón. El de Zadar, además, se convirtió en el único jugador croata en dar más de 100 pases en un encuentro, obteniendo casi un 91% de efectividad.

1 - Luka Modrić se convierte en el primer jugador de Croacia que supera los 100 pases en un solo partido de la Copa del Mundo (89 buenos de 102). Genial. #RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/q2ITNCYvSM — OptaJose (@OptaJose) July 7, 2018

Luka Modric lamentó la primera parte de su selección, donde pudieron ganar, pero se durmieron y lo pagaron caro. "No jugamos bien en la primera mitad. No controlamos el partido como queríamos y lamentablemente no pudimos ganar el partido antes", señaló.

Es la segunda vez en la historia de Croacia que llegan a unas semifinales de un Mundial, la anterior fue en Francia 1998. El rival será Inglaterra y esto opina el '10' sobre ese encuentro: "Estamos en semifinales. Vamos a disfrutar el partido. Tenemos que descansar y prepararnos bien", explicó tras el desgaste físico del encuentro ante Rusia.