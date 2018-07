¿Cambiará Wimbledon el horario de su final si Inglaterra llega al último asalto del Mundial?

En Wimbledon se respetan todas las tradiciones y pocos son los valientes que se atreven a cuestionar los fundamentos y las bases del mismo. De ahí que sea el torneo más prestigioso del mundo del tenis en su más de 100 años de historia. Nada ni nadie parece poder cambiar eso, ni siquiera una posible final del Mundial con Inglaterra luchando por el título.

El director del All England Tennis Club, Richard Lewis, ha salido al paso de los rumores que hablaban de adecuar el horario de la final de Wimbledon a la posible final del Mundial que tendrá lugar el día 15 de julio y que está muy cerca de contar entre sus finalistas con la selección de Inglaterra.

"Lo hemos dicho ya un par de años, la final se jugará a las 14:00 (15:00 hora España), como cada año", sentenció Lewis en la BBC. La noticia no ha sentado nada bien a la hinchada inglesa que no entiende por qué no se busca una solución que pueda beneficiar a ambas partes. Si los 'pross' superan a Croacia este miércoles alcanzarán la última cita de Rusia 2018 y la hora de la final del próximo domingo será las 17:00 horas en España, 16:00 en Inglaterra.

Con estos horarios inamovibles, Wimbledon arrancaría su final sólo dos horas antes de que arranque el último asalto del Mundial. ¿Se imaginan un partido Roger Federer-Rafa Nadal solapado por una final con Inglaterra de por medio? En tierras inglesas no quieren ni pensarlo, pero es una posibilidad cada vez más real.