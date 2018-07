"Soy bastante más radical que Piqué" y otras perlas de Luis Enrique

Luis Enrique Martínez, nuevo seleccionador español de fútbol, nunca se ha mordido la lengua ante los medios de comunicación, con los que ha protagonizado encontronazos muy sonados.

"No vivimos en una burbuja y sabemos que (Luis Enrique) es una persona con carácter y que ha tenido algunas cuestiones con la prensa", reconocía este lunes el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al confirmar el nombramiento del preparador asturiano, que viene de tomarse un año sabático tras haberse desvinculado del Barcelona en la primavera de 2017, como nuevo seleccionador nacional en sustitución de Fernando Hierro.

"Intentaremos llevarnos todos bien. Pero esperamos que el ambiente interno sea el mejor y también espero que el externo. Intentaremos que la relación, aunque sea escasa, sea la mejor posible", apuntaba un Rubiales quien también ha anunciado que Luis Enrique será presentado la próxima semana en la sede de la Federación como nuevo seleccionador para las dos próximos años, hasta la Eurocopa 2020.

El técnico gijonés, de 48 años, llega ahora a la RFEF de la mano de Rubiales (y del nuevo director deportivo del organismo, José Francisco Molina) tras haber entrenado a equipos como el Barcelona B, la Roma, el Celta y el primer equipo del Barça, donde vivió momentos tensos con los periodistas.

A continuación repasamos algunas de las frases más memorables pronunciadas por Luis Enrique, que también ha dejado alguna que otra perla a cuenta de Cataluña y los catalanes, las esteladas y el procés.

"Los catalanes son la hostia y están muy adelantados a lo que es España, en general. Ahora no está bien visto decirlo, pero los catalanes son la hostia, se vive de maravilla" (Luis Enrique, al ciclista Ibon Zugasti en abril de 2018)



"Con las esteladas se ha llegado a la lógica más aplastante. Se ha respetado la libertad de expresión" (mayo de 2016)



"Yo, como soy bastante más radical que Gerard Piqué, mejor no me pronuncio", preguntado por los valores del madridismo



"Esa es buena, ¿eh? Yo ya conozco de allí todo lo que tenía que conocer", dijo al ser preguntado sobre si algún día entrenaría al Real Madrid.

"Me veo en las figuritas en la televisión y me veo raro de blanco. Creo que el azulgrana me sienta mejor"

"Para un jugador del Barça siempre es gratificante sentirse pitado en el Santiago Bernabéu"

"Si no os gusta mi estilo me importa un bledo, por decirlo de una manera educada"

"En este país de pandereta no sé si la tecnología ayudaría mucho a los árbitros"