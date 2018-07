La defensa a ultranza de Maradona a Messi: "Pasaba la pelota y le devolvían una carretilla de adoquines"

Argentina se quedó sin pasar a los cuartos de final tras una dura derrota ante Francia, pero es que, mucho antes, la albiceleste sufrió para superar la fase de grupos, teniendo que esperar al último minuto de su último encuentro para certificar su pase.

Maradona, que estuvo presente en varios de los encuentros de su selección y donde en algunos de ellos fue más protagonista que los propios jugadores, ha hablado sobre la situación de Argentina en el Mundial en su programa de la televisión venezolana.

"Pretendían que él resolviera todo. Leo se enredaba en el partido. Le pasaba la pelota a Biglia o a Enzo Pérez y le devolvían una carretilla de adoquines. Hoy Argentina está a la deriva y es algo desde hace mucho tiempo. No pongamos sobre la espalda de Messi todos los problemas que hemos arrastrado desde hace mucho tiempo", aseguró.

#Maradona: Hoy Argentina está a la deriva y es algo desde hace mucho tiempo entonces no pongamos sobre la espalda de #Messi todos los problemas que hemos arrastrado desde hace mucho tiempo.#DeLaManoDelDiez#teleSUResMundial pic.twitter.com/f6bw3n8ZDr — De la mano del Diez (@DeLaManodelDiez) July 13, 2018

No contento con ello, también quiso soltar un recado a la AFA: "La historia pasa por la calidad de dirigentes. Argentina está a la deriva. Vamos a hacer un equipo, dirigencial primero, con jugadores que sepan de fútbol. Hay muchos dirigentes que le tirás la pelota y te la devuelven con la mano. Yo me encuentro con Davor Suker, que fue compañero mío en el Sevilla, y él está en la Federación de Croacia, y tiene una relación bárbara con los jugadores. Tienen un equipo preparado a dejar todo en la cancha... y están en la final".

Desvelan problemas de Messi con el cuerpo técnico

El diario argentino Clarín, ha publicado en su edición del viernes un artículo contando cómo se sucedieron los diferentes problemas de su selección a lo largo de la preparación para el Mundial. En especial cuentan que Messi tuvo un roce con Sebastián Beccacece, asistente de Sampaoli.

En uno de los entrenamientos previos a los amistosos con España e Italia, Beccacece le corrigió uno de sus movimientos, agarrándole del hombro, algo que le sentó muy mal a la estrella de la albiceleste. Messi solicitó a su técnico que no volviera a repetir ese gesto su asistente. También le recomendó que no incluyese a Lo Celso y Fazio porque no favorecían su juego.