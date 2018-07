El Chelsea pone precio al Madrid por Hazard y Courtois

Eden Hazard y Thibaut Courtois son dos de los grandes objetivos del Real Madrid en este mercado estival. Ambos ya han mostrado públicamente su deseo de cambiar de aires este verano y la preferencia que dan al conjunto merengue como próximo destino.

Según la prensa belga, el Chelsea ya ha puesto precio para acceder a su salida. El diario belga HLN afirma que el club ha tasado al atacante en 225 millones de euros y al portero en 40 millones.

El fichaje de Courtois podría cerrarse en los próximos días. El ex del Atlético se ha negado a ampliar su contrato, que termina el 30 de junio de 2019, y los blues no están dispuestos a que el guardameta se marche libre. Una de las razones de más peso en la decisión de Courtois son sus hijos. Viven en Madrid y Thibaut ha expresado en más de una ocasión su deseo de estar cerca de ellos. En el seno del conjunto merengue no se consideraba una prioridad el fichaje de Courtois, pero dada la situación, la dirección deportiva considera la incorporación del meta belga una oportunidad de mercado irrechazable.

Habrá que sudar para fichar a Hazard

La situación de Eden Hazard es distinta. El extremo, la estrella del Chelsea, termina contrato en 2020 por lo que Abramovich y los suyos tienen mucho más margen para tensar la cuerda. El ruso ya le ha ofrecido al belga un considerable aumento de salario: 300.000 libras a la semana.

Tras el extraordinario Mundial que ha firmado, el valor de mercado de Hazard ha subido como la espuma. Si Eden presiona y obliga al conjunto londinense a negociar su salida –sus guiños al Madrid son constantes–, el Chelsea no está dispuesto a dejarle escapar por menos de 225 millones de euros. A Florentino le espera una ardua batalla para conseguir pescar a la Bota de Plata del Mundial de Rusia.