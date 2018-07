Mbappé cierra la puerta al Madrid

Kylian Mbappé no se moverá de París la próxima temporada. Así lo aseguró el propio delantero galo tras ganar el Mundial con Francia. "La próxima temporada me quedará en el PSG al 100%". Tras la salida de Cristiano Ronaldo, Kylian era uno de los candidatos favoritos de la afición merengue para sustituir al luso.

"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", añadió.

Mbappé, que solo tiene 19 años, seguirá en el equipo que acordó pagar por él 180 millones de euros al Mónaco el año pasado, y descarta que, al menos por ahora, vaya al Bernabéu. La oportunidad para poder ficharle era la temporada pasada. Ahora, el Madrid o cualquier otro grande de Europa, deberán esperar.