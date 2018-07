El conjunto merengue apura los últimos flecos de la operación. Él será el segundo fichaje de la era Lopetegui. Thibaut Courtois jugará en el Real Madrid.

El portero belga, de 26 años, sólo tenía un año más de contrato con el Chelsea. O salía este verano o se marcharía libre dentro de un año. No había más opciones ya que Courtois dejó claro que no iba a renovar con los Blues y que su deseo era estar lo más cerca posible de sus hijos -viven en Madrid-. El Madrid, ante esta tesitura, se puso manos a la obra.

El equipo de Florentino Pérez cambió su objetivo inicial y fue con todo a por Courtois. Algo que no estaba claro hace tiempo. En enero Kepa era el elegido. Zidane paralizó su fichaje. Tras lo acontecido con el portero del Athletic, el Real Madrid se fijó en Alisson Becker, portero de la Roma. Era el preferido de la dirección deportiva. El equipo italiano pedía demasiado dinero. "Nos interesa pero no a ese precio", confirmaban fuentes del Real Madrid. Y fue entonces cuando apareció la oportunidad de oro de Courtois. El Mundial que ha firmado el belga ha sido definitivo a la hora de tomar esta decisión. Lo consideran una ganga que no pueden dejar escapar. Un portero top en rebajas. Irrechazable.

El que ha sido nombrado mejor portero del pasado Mundial de Rusia llegó a Madrid tras celebrar el tercer puesto con Bélgica en su país natal. Ahora se irá de vacaciones pero antes deja encarrilado su fichaje por el Real Madrid para la próxima temporada.

El fichaje de Courtois, según fuentes cercanas a la operación, se hará oficial en las próximas horas. ¿El precio? Una cifra cercana a los 40 millones de euros. ¿La ficha de Thibaut? El ex del Atlético cobrará 13 millones limpios por temporada.

El de Courtois, como ya adelantó el pasado sábado Libertad Digital, es el segundo fichaje del Real Madrid tras el del lateral Odriozola.