El gran gesto del Santos tras difundirse una foto de un niño en Mozambique con un balón de trapo

Ê João, se você soubesse o alvoroço que está causando aqui, se eu pudesse te contar onde sua esperança está chegando. Que através da sua vida essa camiseta estará diferente nos próximos jogos, que milhares de pessoas conhecerão a ONG e essas mesmas milhares ajudarão você e seus amiguinhos. Sim João, um estádio inteirinho saberá que você existe, que você tem sonhos, que você quer ser alguém. Não é atoa que você estampa esse time no seu peito, ele te acolheu, te abraçou e te trouxe pra junto. A nação do @santosfc já te ama. Espero que de alguma maneira você receba essa energia aí em Moçambique e jaja chegaremos com o resultado e desejando ver a diferença no seu futuro. Sem palavras, só gratidão por Deus me proporcionar levar sua história tão longe junto com a @ongmissaoafrica , ser ponte pros seus pés irem além. Que eu seja instrumento através dessa janela pra mover mais ações como essa, mais corações, mais estádios inteiros! Não sei expressar o quanto estou feliz.. e família @santosfc com TODA CERTEZA estarei com vocês nesses jogos, quero de perto agradecê-los por tudo isso! Parabéns pelo time que vocês são, por pensar no outro, pela história que tem! 🙏🏼❤️ #santosfc #missaoafrica {o Santos doará 1,00 de cada ingresso vendido e estampará a ONG na omoplata do uniforme nas partidas contra Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. } #muitoalémdeFutebol

