Florentino asegura que la plantilla va a ser reforzada con "magníficos jugadores"

En la presentación del flamante fichaje de Real Madrid, Álvaro Odriozola, Florentino Pérez ha dejado algunas declaraciones interesantes. Comenzó dedicándole unas palabras al joven lateral derecho: "Has elegido venir al club más exigente. No olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde jamás y aquí queremos que seas feliz. Aquí comienza a hacerse realidad tu sueño y el gran desafío de tu carrera. Gracias por elegirnos".

Además, el presidente del Real Madrid se ha referido a la etapa actual de esta manera: "Estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestra historia y tenemos una solidez impecable como institución y una gran fortaleza financiera. Estamos ante un tiempo de leyenda, por eso ahora tenemos el reto de seguir siendo leales a nuestras señas de identidad y buscar el triunfo".

A sabiendas de que el madridismo espera un jugador que cubra la baja de Cristiano Ronaldo, Florentino ha pronunciado estas palabras: ""Estos éxitos han sido gracias al espíritu de equipo y a nuestros valores. Somos conscientes del nivel de exigencia que tenemos, somos el Real Madrid y siempre queremos más. Cada título es el primer paso hacia el próximo. Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con fantásticos jugadores. A Odriozola le han querido clubes importantes, pero él tenía claro donde quería jugar".