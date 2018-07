Luis Enrique: "¿Os suena Don Pelayo? Me siento orgulloso de ser asturiano, gijonés, de vivir en Cataluña y de ser español"

Este jueves ha tenido lugar la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador de la selección española para las próximas dos temporadas. Arranca una nueva era en la que el asturiano tendrá queresolver situaciones complicadas como la de Piqué a la que se refirió de la siguiente manera: "No he hablado con el jugador a día de hoy. A mí me gustaría contar con todos los jugadores. Estudiaré cada caso de manera individual. Hay que respetar el sentimiento de cada jugador."

Inglaterra en Wembley el 8 de septiembre y Croacia, tres días después en el Martínez Valero, serán las primeras pruebas para Luis Enrique en el cargo de seleccionador. Dos importantes partidos para conseguir la clasificación a la fase final de la UEFA Nations League.

Ante la pregunta realizada por Libertad Digital de si Luis Enrique podía aclarar sus declaraciones sobre el "triunfo de la libertad de expresión con las esteladas en el Camp Nou" o "el derecho a decidir del pueblo catalán". Luis Enrique contestó lo siguiente: "No voy a hablar de nada político. Yo me siento orgulloso de ser asturiano, gijonés, de vivir en Cataluña y de ser en español. Esas declaraciones son falsas, es mentira totalmente. Jamás."

Luis Enrique además ha negado estas declaraciones que pronunció el 21 de mayo de 2016 sobre la presencia de esteladas en la final de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Sevilla: "Sorprender en este país me sorprenden pocas cosas. Al final se ha llegado a la lógica más aplastante y a respetar la libertad de expresión de todas las personas", dijo el asturiano.