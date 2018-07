El presidente del Nápoles, sobre Benzema y Di María: "¿Tengo que fichar a dos viejos?"

El presidente del Nápoles, en su línea. El polémico Aurelio De Laurentiis descarta rotundamente que esté interesado en fichar a Karim Benzema y Ángel Di María, pero lo hace a su manera.

"¿Cuántas veces hemos dicho que entre Ancelotti y yo hay un acuerdo, que yo quiero a gente joven? ¿Tengo que fichar a dos viejos? Con máximo respeto para Di María y Benzema", ha afirmado el dirigente del club partenopeo en una entrevista en la radio italiana Radio Kiss Kiss.

De Laurentiis también ha negado los rumores sobre un presunto interés en Radamel Falcao, al señalar que el delantero internacional colombiano del Mónaco "es un jugador que ya no marca muchos goles".

Además, el máximo dirigente del club azzurro no cierra la puerta a un posible regreso del uruguayo Edinson Cavani, que abandonó Nápoles en 2013 para fichar por el París Saint-Germain. "Siempre he dicho que Cavani es un jugador que gana 20 millones de euros brutos cada diez meses. No creo que él, en la fase final de su carrera y pese a que sea extraordinario y formidable, pueda decidir reducir su sueldo a la mitad", dice sobre El Matador, máximo goleador en la historia del PSG con 170 tantos.