Rodrygo Goes será la nueva y flamante incorporación del Real Madrid para la temporada que viene. El brasileño, que aún no es mayor de edad, debe esperar para incorporarse a la entidad, pero ya concede entrevistas hablando como futbolista del club blanco. En esta ocasión, todas las declaraciones son de Folha de São Paulo.

El primer tema con el que ha tenido que lidiar ha sido Neymar. Su compatriota fue duramente criticado a lo largo de todo el Mundial de Rusia, pero es que, además, ha sido ligado en muchas ocasiones con el Real Madrid. "Veo a otros jugadores de otras selecciones haciendo lo mismo, tirándose, simulando faltas, pero no tienen la repercusión que él tiene. Cuando se trata de un brasileño se crea una dimensión desproporcionada. Es muy injusto lo que dicen de él", refiriéndose a sus famosas vueltas sobre el césped.

Por otro lado, él no cree que su actuación fuese del todo mala en la Copa del Mundo. Sobre todo, tras salir de una lesión y con tanta presión sobre sus hombros: "La lesión que sufrió fue un factor decisivo. ¿Un tipo que está tres meses sin jugar y consigue volver jugando todo lo que jugó? Estaba claro que no estaba al 100% pero corrió, se esforzó y fue decisivo. Claro que existen críticas, también porque Brasil no fue campeón. Si Brasil hubiese ganado y Neymar hubiese jugado como jugó, dirían que fue el mejor del Mundial. Por eso no es posible creer mucho en las críticas. Creo que hizo hasta de más".

Rodrygo aún sigue pensando como jugador del Santos, con el que aún tiene un año de contrato. "Es el mejor club del mundo, sólo se pueden esperar cosas buenas de él. Pienso en el Real Madrid pero sé que me queda un año aquí. Por el momento estoy enfocado en el Santos", aseveró.

Cristiano ha puesto rumbo a la Juventus y, con ello, la posibilidad de que Rodrygo dispute minutos al lado de su ídolo, pero no le cierra la puerta a Neymar: "Era uno de mis sueños de infancia jugar a su lado, porque era mi ídolo, como Neymar. Con Neymar es más fácil de que eso suceda. Estoy un poco triste con su salida por todo lo que ha hecho por el fútbol y por el Madrid".

¿Por qué el Real Madrid y no otro club? Rodrygo lo explica así: "Hablé en casa con toda la familia, pero a partir del momento en el que llega la oferta del Real Madrid fue algo que ni pensé. Es el mayor club del mundo. Si llega una propuesta del Real Madrid y de otro equipo, tienes que elegir la del Real Madrid independientemente del dinero".

Y por último, formar la dupla de ataque el Real Madrid con Vinicius Jr., algo que sí ve posible. "Con la calidad que él tiene y con la calidad que yo tengo podemos jugar en varias posiciones en diferentes lugares del campo. Los jugadores buenos pueden estar juntos, sí".