La respuesta de Neymar padre a una periodista: "La fiesta la hice con tu madre"

La imagen de los Neymar vuelve a estar salpicada, en esta ocasión, por los malos modos del padre del jugador. Y es que, según afirma Folha de Sao Paulo, Neymar padre contestó de muy malas maneras a una de sus periodistas.

El diario brasileño informó que Neymar Santos Sr., tras el 1-1 frente a Suiza, organizó una fiesta en el hotel de Sochi donde se concentraba la selección brasileña. Según afirma el diario ningún otro familiar de los jugadores de la 'Canarinha' tuvieron el privilegio del que gozó ‘O pai’: hospedarse en el mismo hotel que la selección verdeamarela.

La fiesta organizada por el padre de 'Ney' no gustó a otros familiares de los jugadores brasileños, que mostraron su disconformidad al coordinador técnico de Brasil, Edu Gaspar. Gaspar negó que el festejo se hubiera llevado a cabo, por lo que una periodista de Folha de Sao Paulo, quiso contrastar la información y llamar al propio padre de Neymar. Cuando le preguntó por la supuesta fiesta que él mismo organizó, Neymar Santos entró en cólera:

"No te di mi teléfono, no te conozco, no sé quién eres. No tienes derecho a llamarme. Yo no hice ninguna fiesta, ¿está claro? Quiero saber quién es el mentiroso y si usted quiere vender el periódico. La fiesta la hice con tu madre. Yo estaba con tu madre allí. Ya te estoy respondiendo, estaba tu madre, tu padre, quien quieras".

Los malos modos del padre de Neymar vuelven a salir a la luz.