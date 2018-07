En el Paris Saint Germain se ha impuesto un régimen totalitario a manos de Thomas Tuchel. El alemán, según ha desvelado hoy la revista France Football, no quiere que existan más distracciones de las necesarias y por eso ha establecido un plan para evitarlo: visitar él mismo las diferentes discotecas de la capital francesa.

El alemán se ha puesto manos a la obra y ha ofrecido su número de teléfono a algunos dueños de los clubes más famosas de la zona para que, en caso de que sus futbolistas incumplan el horario establecido, el entrenador sea notificado.

Pero la disciplina no va a quedar sólo en controlar las discotecas, también ha dictaminado una serie de normas: adiós a los refrescos, a la comida rápida y a los dulces. Quiere, por otro lado, que sus jugadores tengan la cabeza amueblada y que no hagan un despilfarro de dinero innecesario en utensilios que no van a necesitar.

A lire cette semaine dans France Football : Thomas Tuchel (PSG), les clés du changement https://t.co/6coxaLYtO1 — France Football (@francefootball) July 25, 2018

Un discurso disciplinario con el que quiere imponer su autoridad y marcar territorio, para evitar que se produzcan situaciones incómodas durante la temporada.

Además, en el plano deportivo, Tuchel ha prescindido de Jesé y Guedes para la gira por Singapur, lo que significa que ambos deberán encontrar club antes de que finalice el mercado estival.