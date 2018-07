Las apuestas han experimentado un crecimiento sin precedentes durante los últimos años como consecuencia de varios factores sociales, comunicativos y tecnológicos. Hay cada vez más páginas web sobre apuestas deportivas que permiten disfrutar de este mundo, aunque es fundamental tener unos mecanismos previos a la hora de apostar.



Son cada vez más los usuarios de todas las partes del mundo que han encontrado en las apuestas una forma de diversión o, en algunos casos, un método para ganarse la vida. Sin embargo, no todo lo que luce es oro en el mundo del 'betting'. Es importante tomar precauciones y tener ciertos conocimientos previos a la hora de apostar. Los beneficios pueden ser determinantes.

Hay varias fórmulas para evitar las consecuencias negativas de este mundo. Cómo reducir riesgos a la hora de hacer apuestas deportivas es fundamental. Realizar un estudio previo de las estadísticas y conocer toda la información posible sobre cada partido puede ayudar a tromar decisiones con más confianza. Para ello hay numerosas páginas webs que almacenan miles de datos que detallan este historial y en las que podemos observar, por ejemplo, los últimos resultados así como realizar todo tipo de comparaciones, incluso las que se han producido anteriormente entre los contrincantes si las hubiere. Mediante este estudio tendremos una información que puede ser clave a la hora de tener éxito en nuestras apuestas y evitar riesgos innecesarios.

Análisis en directo

En es sentido, las apuestas en directo también son más fáciles de manejar tanto si conocemos el comportamiento habitual de los participantes como el desarrollo del partido. Si podemos estar viendo el evento por televisión, ganaremos puntos a la hora de acercarnos al éxito. También es posible ir conociendo el desarrollo a través de diferentes aplicaciones o sitios webs. En el apartado de cada evento, las casas de apuestas ofrecen un marcador ajustado al tiempo real o incluso la simulación del evento señalando por dónde está el balón, qué equipo lo tiene o lo que sucede; en el caso de fútbol por ejemplo.

Para ello las casas contratan empresas que envían a scout a realizar este trabajo en directo desde los estadios. Olvida la idea de que eres más rápido que una casa de apuestas. Tienen numerosos mecanismos de prevención además de una o varias personas que informan en el momento de todo lo que va ocurriendo. Aunque hubiera retraso en la llegada de la información o alguna desconexión, las casas tienen un protocolo para cerrar el mercado en cualquier momento. Tampoco hay que olvidar que las apuestas en directo requieren de entre 10 y 20 segundos para que el sistema las confirme. La Liga de Fútbol Profesional, así como otras competiciones de fútbol y otros deportes del mundo, han externalizado este servicio a empresas especializadas.

Recurrir a asesores

Los asesores también pueden ser una buena opción para evitar riesgos y acercarnos al éxito en las apuestas. Almacenan mucha información y la gestionan para traducirla en aciertos. Algunos de ellos son profesionales del asesoramiento, por lo que invierten diariamente muchas horas para esta labor. Mediante sus servicios, no solo asesoran para obtener resultados, sino que también trazan líneas a seguir y una planificación que señala las cantidades a apostar en función del 'bank' de cada uno y los tiempos. Si viven de este trabajo es porque lo están haciendo bien, por lo que no hay que descartar contratar los servicios de estos asesores, al menos durante los primeros meses como introducción al mundo de las apuestas. El peaje que hay que pagar es una cuota mensual que suele rondar entre los 10 y 20 euros. A través de sus canales de acceso privado y mediante correos electrónicos personalizados, el asesor informa al usuario sobre la información que necesita y los planes que debe seguro para tener éxito en las apuestas deportivas.

No dejarse llevar por las emociones

El aspecto mental es otro factor fundamental para reducir riesgos a la hora de apostar en eventos deportivos. No hay que dejarse llevar por las pasiones o sentimientos, ni tratar de coger atajos para ganar o recuperar dinero. La lógica y la razón, aunque a veces cueste creerlo, suelen triunfar sobre las corazonadas. Una pérdida puede agravarse si tratamos de recuperarla rápidamente de forma impulsiva. Es mejor pararse a pensar y analizar el mercado tranquilamente.

Pero todos estas medidas de prevención y para acercarse al éxito no tendrán resultado si no se apuesta con responsabilidad. Las apuestas acertadad, sobre todo en la fase de iniciación, pueden ser concebidas como la consecución de dinero fácil y de forma divertida. Es un grave error pensar así. Las apuestas dan beneficios, incluso hay gente que vive de esto, pero no hay que perder la cabeza. Hay que ser muy consciente de las posibilidades económicas de cada uno. Una buena opción para apostar con responsabilidad es establecer un porcentaje máximo por encima del cual nunca vamos a jugar. Por ejemplo, no apostar más del 5% del dinero que tengo en mi cuenta bancaria. De esta manera podremos disfrutar del mundo de las apuestas sin correr el riesgo de tener problemas financieros