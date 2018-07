¿Problema a la vista? Kovacic insiste en marcharse del Real Madrid

¿Los futbolistas siempre acaban jugando dónde ellos quieren? En un gran porcentaje, sí. Y en esas está Mateo Kovacic, que quiere irse del Real Madrid. El centrocampista asegura que no es un calentón y que su decisión está tomada tras un gran tiempo de reflexión. ¿Tiene un problema el Real Madrid? ¿Conseguirá convencer a Kovacic? El club trabaja con los dos posibles futuros. En uno, el que desean, en el que cuentan con Mateo y el segundo, en el que Kovacic se marcha. El Madrid no las tiene todas consigo.

El centrocampista croata persiste en su idea. Su agente, antes del Mundial, ya trasladó a las oficinas del Santiago Bernabéu, el deseo de Kovacic de marcharse del Real Madrid. Durante el campeonato en Rusia, el jugador hizo público su pensamiento en una entrevista en el diario Marca: "Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular", afirmó. Y la cosa no se quedó ahí. Tras el Mundial, y antes de irse de vacaciones, Kovacic acudió a Valdebebas para hablar con Julen Lopetegui. En esa conversación, técnico y jugador dejaron claras sus posturas.

Kovacic dijo lo mismo que en la citada entrevista. Que quiere crecer como futbolista, tener minutos, ser titular y que en el Real Madrid eso no lo va a conseguir. Julen, como le ha dicho a otros futbolistas, le comentó que todos parten de cero para ser titulares y que habrá partidos y minutos para todos. Eso mismo le dijo, por ejemplo, a Dani Ceballos.

El asunto es crucial en el club. Se repiten conversaciones porque el agente del futbolista les trae ofertas bastante a menudo. Y dichos diálogos terminan siempre con el mismo resultado: "Kovacic es intransferible". El Real Madrid ha rechazado todas las propuestas porque no quieren venderle. Consideran que no hay mejores jugadores que él en el mercado, que tiene todavía mucho margen de mejora y que, cada temporada, va a jugar más. Zidane rotó mucho a Luka Modric, que ya tiene 33 años, y es muy probable que Lopetegui haga lo mismo. La cuestión es que los partidos más importantes los suele jugar su compañero en la selección y Kovacic los ve desde el banquillo.

El futuro de Kovacic y el Real Madrid es incierto. Son dos posturas enfrentadas. Veremos quien acaba consiguiendo su objetivo. El futbolista tiene contrato hasta el 2021 y una claúsula de 300 millones. En Italia, varios medios de comunicación, informan que el Inter de Milán ha desistido de su fichaje.