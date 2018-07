No es oficial pero lo será. Fuentes del Real Madrid y del Milán aseguran, a Libertad Digital, que van a disputar el Trofeo Santiago Bernabéu este verano. Con 13 y 7 Champions League respectivamente, se verán las caras los dos clubes más laureados de Europa. Todavía no han firmado los documentos, y por eso no es oficial, pero todas las conversaciones necesarias ya se han producido.

El partido se disputará el 11 de agosto tras la gira del Real Madrid en Estados Unidos y antes de la Supercopa de Europa que va a disputar el conjunto blanco en Tallín el 15 de agosto ante el Atlético de Madrid. Por lo tanto, el Real Madrid tendrá como encuentros de pretemporada, al Manchester United el 1 de agosto en Miami, Juventus de Turín, el 5 de agosto en Washington, Roma, el 8 de agosto en New Jersey y Milán, en 11, en el Santiago Bernabéu.

El pasado año, la presentación ante su público, se realizó el 23 de agosto pero este año, por el calendario, es imposible jugar en la última quince de agosto. El fin de semana del 17 al 19 y el del 24 al 26 están ocupados con sendas jornadas de La Liga.

De esta forma, el Real Madrid continuará homenajeando sus Copas de Europa. En el 2016, jugarán ante el Stade Reims, finalista de la edición de 1956. El año pasado fue la Fiorentina, rival de la segunda Copa de Europa y ahora será el Milán, finalista en la tercera. El 11 de agosto se presentarán ante la afición jugadores como Odriozola o Vinicius.