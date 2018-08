Borja Mayoral y Marcos Llorente se quedan en el Real Madrid. Es otra de las decisiones que ya se han tomado en el club. Poco a poco, se van confeccionando una plantilla sobre la que todavía hay ciertas dudas. ¿Fichará el Chelsea a un portero y llegará Courtois? ¿convencerá el Real Madrid a Kovacic para quedarse? ¿será Sergio Reguilón el sustituto de Theo si acaba marchándose como todo hace indicar? ¿vendrá otro delantero tras la futura salida de Raúl de Tomás? Son preguntas sin respuesta. Todavía.

Mientras se suceden los acontecimientos, hay preguntas que sí tienen respuesta. Borja Mayoral no se irá cedido ni traspasado. El cambio de entrenador le ha venido fenomenal al delantero madrileño. Con Zidane no tuvo casi oportunidades pero Julen Lopetegui está encantado con él. Será, a día de hoy, el segundo delantero centro tras Karim Benzema.

El entrenador confía en él y en el club consideran que Borja está más preparado que Raúl de Tomás para jugar en el Real Madrid. Antes de la llegada de Julen, la idea era que se fuera cedido para no tener otro temporada igual bajo las ordenes de Zidane. Ahora, con un entrenador que confía en él, la perspectiva del club respecto a Mayoral cambia. Creen que tiene potencial si le dan oportunidades. La temporada pasada marcó 1 gol cada 132 minutos. Anotó 7 goles en 927 minutos y la mayoría de esos minutos fueron en tramos finales de partido. Benzema anotó 12 goles en 3238. Quien se irá del Real Madrid, como adelantamos este jueves en Libertad Digital, será Raúl de Tomas.

El caso de Marcos Llorente es diferente. El club cree que tiene que irse cedido. Julen Lopetegui tampoco ve mal esta opción ante la gran competitividad en esa zona del campo. Sin embargo, Marcos ha dejado claro en múltiples ocasiones que no se quiere ir del Real Madrid. Ante esta situación, en el club no van a forzar la situación. Dejarán que se quede y peleé por un puesto. Este panorama complica la continuidad de Valverde. El uruguayo, "ojito derecho" en el club según cuentan desde el Real Madrid, gusta y mucho a Lopetegui pero casi no tiene experiencia en primera división. La cesión en el Deportivo de la Coruña fue muy negativa y es bastante probable que tenga que probar con otra cesión a otro equipo de la Liga.