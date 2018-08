A Morata le llueven palos tras la derrota del Chelsea en la Community Shield

Las cosas no marchan como a Morata le gustaría. Tras el mal partido del delantero madrileño en la derrota del Chelsea ante el Manchester City en la Community Shield, a Álvaro Morata le han llovido críticas de exfutbolistas y hasta de sus propios fans.

La llegada de Maurizio Sarri motivó al ex del Real Madrid. Su relación con Antonio Conte parecía ya muy deteriorada, hasta el punto de que el entrenador italiano fichó a Giroud en el mercado de invierno. A la postre el francés le acabó ganando el puesto de delantero centro.

El español empezaba la temporada con un nuevo dorsal, el 29, día en el que nacieron recientemente sus dos hijos. La Community Shield era una buena oportunidad para comenzar con buen pie el año pero la derrota de su equipo y su mal partido, han hecho que los palos llovieran en su dirección.

Chris Sutton, exfutbolista de la Premier League y que ahora comenta en BT Sport se refirió así al delantero del Chelsea: "Sarri se entregó a un Morata que pareció nuevamente falto de confianza. En partidos así necesitas que tus jugadores más importantes peguen un golpe en la mesa y él desapareció."

Richard Dunne, exdefensa del Aston Villa,fue más duro con el futbolista del Chelsea: "Sarri necesita un '9' -en plantilla tiene a Morata, Giroud y Batshuayi-, alguien en quien poder confiar en ataque. No veo a Morata en este papel, no le veo con el deseo de ser un jugador de equipo. Estuvo desastroso, horrible".

También Rio Ferdinand, ex del Manchester United, criticó su falta de hambre: "Desde el punto de vista de un central, no te asusta. A menos que le metas un balón en profundidad, no es efectivo".